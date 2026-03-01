बरेली क्लब के वार्षिक टी-20 में डिफेंस इलेवन का दबदबा, सिविलियन इलेवन को 22 रन से हराया, राठौर बने मैन ऑफ द मैच

198 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिविलियन इलेवन ने शुरुआत से ही संघर्ष किया। टीम की ओर से मयंक सिंह ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में चार छक्कों की मदद से 65 रन बनाए और टीम को जीत की ओर ले जाने का प्रयास किया। हालांकि अन्य बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और टीम 174 रन पर ही सिमट गई। डिफेंस इलेवन की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष अवस्थी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 24 रन देकर दो विकेट लिए। कर्नल पंकज पंत ने भी 30 रन देकर दो विकेट झटके। इसके अलावा मेजर ऋषि शर्मा, मेजर भाविक, लेफ्टिनेंट कर्नल हिम्मत सिंह, स्क्वाड्रन लीडर निकुंज और कर्नल कृष्ण कुमार यादव ने भी विकेट लेकर टीम की जीत सुनिश्चित की।