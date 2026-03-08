आईवीआरआई डॉक्टरों ने रचा इतिहास… छह घंटे की सर्जरी से बची दिल्ली चिड़ियाघर की श्वेत बाघिन, देश में पहली बार अपनाई गई डबल प्लेट तकनीक

आईवीआरआई के सर्जरी विभाग के विज्ञानी डॉ. रोहित कुमार के नेतृत्व में विशेषज्ञ टीम ने यह जटिल ऑपरेशन किया। बाघिन के दोनों पिछले पैरों में टिबियल फ्रैक्चर था, जिसे ठीक करने के लिए आधुनिक ऑर्थोपेडिक तकनीक का सहारा लिया गया। सर्जरी के दौरान डॉक्टरों को बेहद सावधानी बरतनी पड़ी, क्योंकि बाघ की हड्डियां काफी मजबूत होती हैं और उनके उपचार की प्रक्रिया भी जटिल होती है। वहीं डॉ. रोहित कुमार ने बताया कि आमतौर पर पशुओं में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए सिंगल प्लेट लगाई जाती है, लेकिन इस मामले में बाघिन की दाहिनी टिबिया को डबल प्लेटिंग तकनीक से जोड़ा गया। मजबूत हड्डियों के कारण दो प्लेटों का सहारा लिया गया, जिससे हड्डी को अतिरिक्त मजबूती मिल सके और जल्दी जुड़ने में मदद मिले।