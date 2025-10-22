दीयों से भड़की आग में धधका बिना पंजीकरण चल रहा अपोलो अस्पताल, समय पर निकाल लिए गए ऑक्सीजन सिलिंडर, बड़ा हादसा टला

बदायूं। बिल्सी रोड स्थित अपोलो अस्पताल में मंगलवार की रात अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। दीपावली के मौके पर जलाए गए दीयों से लगी चिंगारी ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। अस्पताल परिसर में मौजूद ऑक्सीजन और एलपीजी सिलिंडर से बड़ा हादसा होते-होते टल गया। स्टाफ ने साहस दिखाते हुए दोनों सिलिंडर समय रहते बाहर निकाल लिए, जिससे जनहानि नहीं हुई।
घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी सुनील सिंह समेत कई आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। फायर यूनिट ने पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक अस्पताल के अंदर रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया।
गनीमत यह रही कि आग लगने के समय अस्पताल में कोई मरीज भर्ती नहीं था, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दीपावली पर परिसर में जलाए गए दीयों से आग भड़की थी। बताया जा रहा है कि यह अस्पताल गांव कुआं डांडा निवासी लोकेश यादव का है, जो बिना पंजीकरण के संचालित किया जा रहा था। इस पर सीएमओ रामेश्वर मिश्रा ने पुष्टि की है कि अस्पताल स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
