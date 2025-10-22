दीयों से भड़की आग में धधका बिना पंजीकरण चल रहा अपोलो अस्पताल, समय पर निकाल लिए गए ऑक्सीजन सिलिंडर, बड़ा हादसा टला

गनीमत यह रही कि आग लगने के समय अस्पताल में कोई मरीज भर्ती नहीं था, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दीपावली पर परिसर में जलाए गए दीयों से आग भड़की थी। बताया जा रहा है कि यह अस्पताल गांव कुआं डांडा निवासी लोकेश यादव का है, जो बिना पंजीकरण के संचालित किया जा रहा था। इस पर सीएमओ रामेश्वर मिश्रा ने पुष्टि की है कि अस्पताल स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।