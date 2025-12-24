इंस्पेक्टर से मुंहजोरी, अफसर का फोटो स्टेटस पर, विवादित बसपा नेता निकला हिस्ट्रीशीटर, पुलिस ने किया ये हाल, तमंचे संग फिर भेजा जेल

मंगलवार दोपहर करीब 11:45 बजे जगतपुर चौकी क्षेत्र के पशुपति बिहार कॉलोनी में पुलिस टीम गश्त पर थी। अलाव तापते हुए लोगों के बीच रौब गांठता तौफीक प्रधान पुलिस को देखते ही उलझ गया और बदतमीजी पर उतर आया। शक होने पर तलाशी ली गई तो उसकी जींस की कमर से 315 बोर का तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही हथकड़ी लगाकर सारी हेकड़ी निकाल दी। इसके बाद उसे बारादरी थाने लाया गया। थाने में भी उसकी पुलिस ने ठीक प्रकार से आव भगत की। इसके बाद वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा कि ऐसी गुस्ताखी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होगी।