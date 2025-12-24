इंस्पेक्टर से मुंहजोरी, अफसर का फोटो स्टेटस पर, विवादित बसपा नेता निकला हिस्ट्रीशीटर, पुलिस ने किया ये हाल, तमंचे संग फिर भेजा जेल

पुलिस की गिरफ्तार में हिस्ट्रीशीटर तौफीक प्रधान
बरेली। खुद को कानून से ऊपर समझने वाला, विवादित बसपा नेता तौफीक प्रधान आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। इंस्पेक्टर से खुलेआम मुंहजोरी, एक पुलिस अधिकारी का फोटो सोशल मीडिया स्टेटस पर लगाकर चुनौती देने और धमकी भरे ऑडियो के वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और बुधवार को उसकी पूरी दबंगई चकनाचूर कर दी। कमर में तमंचा और साथ में जिंदा कारतूस मिलने के बाद पुलिस ने उसे सीधे जेल की राह दिखा दी।
तौफीक प्रधान, खुद को “नेताजी” कहलवाकर इलाके में दहशत फैलाता था, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा बताया जाता है और पहले से ही काफी विवादित रहा है। पिछले दिनों उसका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह बारादरी इंस्पेक्टर से अभद्र भाषा और धमकी भरे लहजे में बात करता सुनाई दिया था। इतना ही नहीं, एक पुलिस अधिकारी का फोटो अपने स्टेटस पर लगाकर उसने खुलेआम सिस्टम को ललकारने की कोशिश की। यही हरकतें उसके लिए काल बन गईं।
मंगलवार दोपहर करीब 11:45 बजे जगतपुर चौकी क्षेत्र के पशुपति बिहार कॉलोनी में पुलिस टीम गश्त पर थी। अलाव तापते हुए लोगों के बीच रौब गांठता तौफीक प्रधान पुलिस को देखते ही उलझ गया और बदतमीजी पर उतर आया। शक होने पर तलाशी ली गई तो उसकी जींस की कमर से 315 बोर का तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही हथकड़ी लगाकर सारी हेकड़ी निकाल दी। इसके बाद उसे बारादरी थाने लाया गया। थाने में भी उसकी पुलिस ने ठीक प्रकार से आव भगत की। इसके बाद वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा कि ऐसी गुस्ताखी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होगी।
गिरफ्तार आरोपी तौफीक प्रधान पुत्र मजनू मूल रूप से नगरिया कलां, थाना फतेहगंज पूर्वी का रहने वाला है। उस पर पहले से हिस्ट्रीशीट खुली है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, मारपीट, रंगदारी, सरकारी संपत्ति को नुकसान, बिजली चोरी समेत कुल नौ संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुराने मामलों से बचने के लिए उसने बारादरी इलाके में ठिकाना बदल लिया था और खुद को बड़ा नेता बताकर खौफ का माहौल बनाता फिर रहा था।
बारादरी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस का साफ कहना है कि वर्दी का अपमान, सोशल मीडिया पर अफसरों को चुनौती और हथियार के दम पर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई होगी।
