एएसपी मुकेश को मिली पदोन्नति, एडीजी ने लगाए नए रैंक, बोले—पुलिस सेवा में समर्पण और ईमानदारी का अनोखा उदाहरण

एडीजी रमित शर्मा ने कहा कि मुकेश चंद्र मिश्र ने अपने कार्यकाल में हमेशा ईमानदारी, अनुशासन और प्रोफेशनलिज्म का परिचय दिया है। उनकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता पुलिस विभाग के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि इस पदोन्नति से न सिर्फ उनका हौसला बढ़ा है बल्कि यह पूरी पुलिस टीम के लिए गर्व की बात है। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि मुकेश मिश्र ने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और जनता के साथ संवेदनशील व्यवहार के लिए जाने जाते हैं।