एएसपी मुकेश को मिली पदोन्नति, एडीजी ने लगाए नए रैंक, बोले—पुलिस सेवा में समर्पण और ईमानदारी का अनोखा उदाहरण

बरेली। बरेली जोन कार्यालय में शनिवार को आयोजित पिपिंग सेरेमनी में एएसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र को विशेष श्रेणी-दो के पद पर पदोन्नत किया गया। इस मौके पर एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा, डीआईजी अजय कुमार साहनी और एसएसपी अनुराग आर्य ने उन्हें नए रैंक लगाकर सम्मानित किया। समारोह के दौरान अधिकारियों ने उन्हें पदोन्नति की हार्दिक बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
एडीजी रमित शर्मा ने कहा कि मुकेश चंद्र मिश्र ने अपने कार्यकाल में हमेशा ईमानदारी, अनुशासन और प्रोफेशनलिज्म का परिचय दिया है। उनकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता पुलिस विभाग के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि इस पदोन्नति से न सिर्फ उनका हौसला बढ़ा है बल्कि यह पूरी पुलिस टीम के लिए गर्व की बात है। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि मुकेश मिश्र ने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और जनता के साथ संवेदनशील व्यवहार के लिए जाने जाते हैं।
एसएसपी अनुराग आर्य ने भी उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी पदोन्नति विभाग के लिए गौरव की बात है और यह दर्शाता है कि समर्पण और लगन का हमेशा सम्मान होता है। इस मौके पर जोन कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। समारोह के अंत में मिठाई बांटकर पदोन्नति की खुशी साझा की गई।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग