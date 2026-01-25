कौम का बड़ा नेता बनने की ख्वाहिश में आईएमसी यूथ विंग अध्यक्ष बन गया बरेली हिंसा का मोस्ट वांटेड, बवालियों की होगी कुर्की, हो सकता है हॉफ एनकाउंटर

पुलिस जांच में सामने आया है कि बवाल के दौरान अल्तमश राजा की भूमिका केवल भीड़ का हिस्सा बनने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उकसावे और समन्वय में भी उसका नाम उभरा। यही वजह है कि उसे बवाल के प्रमुख आरोपियों में गिना जा रहा है। एसएसपी स्तर से उस पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका है। अल्तमश कौन का बड़ा लीडर बनना चाहता था। इसी ख्वाहिश में उसने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट की है। वह काफी एक्टिव था। वह मौलाना तौकीर के बाद बरेली में मुसलमानों का बड़ा नेता बनने का ख्वाब देख रहा था।