दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश, एसएसपी तक पहुंचा मामला, फिर हुआ ये…

थाना क्षेत्र के नवादा शेखान निवासी अंशिका मौर्य ने बताया कि उसका विवाह 8 फरवरी 2024 को जोगी नवादा के राजेन्द्र मौर्य से हुआ था। विवाह के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की रकम से नाखुश रहते थे और अक्सर उसे ताने देते थे। अंशिका का आरोप है कि 11 अगस्त की रात करीब 10 बजे दहेज की उसी शिकायत पर उसके पति राजेन्द्र मौर्य, सास वीरादेवी, ससुर किशन लाल मौर्य, जेठ विष्णु लाल मौर्य, देवर राजेश मौर्य और करन मौर्य ने मिलकर उस पर जानलेवा हमला करने की नीयत दिखायी।