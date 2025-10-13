सीबीगंज सबस्टेशन में टीजी-टू का भ्रष्टाचार ऑडियो वायरल, कर्मचारियों से पैसों का हिस्सा मांग रहा था प्रफुल्ल, जाने पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, वायरल ऑडियो में टीजी-टू प्रफुल्ल सिंह अपने नीचे के स्तर के कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों से बात करते हुए कह रहा है कि वह उन्हें काम दिलाकर कमाई कराता है, इसलिए काम के बदले में मिलने वाले पैसों में उसका हिस्सा भी दिया जाए। सूत्रों के अनुसार, कुदेशिया फाटक के पास बिजली के एक मामले को लेकर टीजी-टू ने पिछले दिनों 30 हजार रुपए लेकर मामले का निस्तारण किया था।