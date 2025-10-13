सीबीगंज सबस्टेशन में टीजी-टू का भ्रष्टाचार ऑडियो वायरल, कर्मचारियों से पैसों का हिस्सा मांग रहा था प्रफुल्ल, जाने पूरा मामला

आरोपी टीजी-टू प्रफुल्ल सिंह (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। कार्मिशयल-2 के सीबीगंज सबस्टेशन में तैनात टीजी-टू प्रफुल्ल सिंह का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सनसनी फैल गई है। ऑडियो में टीजी-टू कर्मचारियों से किसी काम के बदले लिए गए पैसे में अपने हिस्से की मांग करता सुनाई दे रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओ रोहित सिंह ने सोमवार को टीजी-टू को कार्यालय में तलब कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, वायरल ऑडियो में टीजी-टू प्रफुल्ल सिंह अपने नीचे के स्तर के कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों से बात करते हुए कह रहा है कि वह उन्हें काम दिलाकर कमाई कराता है, इसलिए काम के बदले में मिलने वाले पैसों में उसका हिस्सा भी दिया जाए। सूत्रों के अनुसार, कुदेशिया फाटक के पास बिजली के एक मामले को लेकर टीजी-टू ने पिछले दिनों 30 हजार रुपए लेकर मामले का निस्तारण किया था।
पावर कारपोरेशन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बरेली जोन प्रथम के मुख्य अभियंता लगातार सबस्टेशनों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बावजूद निचले स्तर के कुछ कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं।
एसडीओ रोहित सिंह ने बताया कि ऑडियो के वायरल होने पर उन्होंने तुरंत जांच शुरू कराई है। जांच में दोषी पाए जाने पर टीजी-टू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों से अपील भी की है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें।
