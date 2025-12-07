Aayushman card : गंगाचरण अस्पताल के निदेशक व CMO को नोटिस, वसूली का आरोप

पीड़ित पक्ष का कहना है कि आयुष्मान कार्ड के तहत मिलने वाला नि:शुल्क भोजन भी अस्पताल ने नहीं दिया, उल्टा छुट्टी होने तक 13,324 रुपये की अतिरिक्त वसूली कर ली। शिकायत देने पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से सिर्फ अनदेखी ही नहीं की गई, बल्कि अस्पताल के मैनेजर ने अधिवक्ता के पुत्र को धमकाकर चले गए। अदालत ने अस्पताल निदेशक व सीएमओ को नोटिस भेजकर जवाब तलब कर लिया है।