इंटर्नशिप से लौट रहे बीफार्मा के छात्र को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने रौंदा, मौके पर मौत, जाने मामला

बरेली। जिला अस्पताल से ट्रेनिंग खत्म कर बाइक से घर लौट रहे बीफार्मा छात्र की गुरुवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। राजकीय पॉलिटेक्निक के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराकर छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे निजी अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है।
फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के लोधीनगर निवासी लवकुश गुप्ता (20) पुत्र शिवमंगल गुप्ता बीफार्मा तृतीय वर्ष का छात्र था और इन दिनों जिला अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहा था। बुधवार दोपहर वह ट्रेनिंग खत्म कर बाइक से घर लौट रहा था। जैसे ही वह राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने पहुंचा, तभी परसाखेड़ा की दिशा से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने अचानक मोड़ पर धर्मकांटा की ओर कट मार दिया। इसी दौरान बाइक सवार लवकुश ट्रॉली की चपेट में आ गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लवकुश बाइक सहित ट्रॉली से जा भिड़ा और सिर में गंभीर चोट लग गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल छात्र को पास के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। लवकुश चार भाई-बहनों में सबसे छोटा था। उसके बड़े भाइयों के नाम अनमोल, रतन और कृष्णा गुप्ता हैं, जबकि मां का नाम सरोज गुप्ता है। बेटे की मौत की खबर सुनकर परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लवकुश ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। अगर उसने हेलमेट लगाया होता, तो शायद उसकी जान बच सकती थी।