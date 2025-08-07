इंटर्नशिप से लौट रहे बीफार्मा के छात्र को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने रौंदा, मौके पर मौत, जाने मामला

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लवकुश बाइक सहित ट्रॉली से जा भिड़ा और सिर में गंभीर चोट लग गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल छात्र को पास के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। लवकुश चार भाई-बहनों में सबसे छोटा था। उसके बड़े भाइयों के नाम अनमोल, रतन और कृष्णा गुप्ता हैं, जबकि मां का नाम सरोज गुप्ता है। बेटे की मौत की खबर सुनकर परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।