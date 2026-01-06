बरेली बार चुनाव : कनिष्ठ उपाध्यक्ष रजत मोहन, संयुक्त सचिव पर शांतनु मिश्रा, उपाध्यक्ष बने हुलासी, जाने और कौन कौन हुए विजयी

उपाध्यक्ष हुलासी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष रजत मोहन और संयुक्त सचिव शांतनु मिश्रा
बरेली। बरेली बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव की मतगणना मंगलवार को कड़ी सुरक्षा और भारी गहमागहमी के बीच शुरू हुई। सुबह 11 बजे जैसे ही मतपेटियां खुलीं, बार सभागार चुनावी अखाड़े में तब्दील नजर आया। शुरुआती नतीजों में कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर रजत मोहन ने दमदार जीत दर्ज की, वहीं संयुक्त सचिव (प्रकाशन) पद पर शांतनु मिश्रा ने 438 मतों से मुकाबला अपने नाम कर लिया।
कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर रजत मोहन को कुल 1059 वोट मिले। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मोहम्मद नसीम सैफी को 544 मतों के बड़े अंतर से शिकस्त दी। सैफी को महज 515 वोटों पर संतोष करना पड़ा। परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में जोश देखने लायक था। उधर उपाध्यक्ष पद पर हुलासी राम को 565 पड़े और 50 वोटों से विजयी घोषित किया गया।
सुबह 11 बजे से कुल 21 पदों के लिए मतपत्रों की गिनती शुरू हुई। सबसे पहले पुस्तकालय और प्रकाशन पदों के नतीजे सामने आए। अध्यक्ष और सचिव जैसे अहम पदों की मतगणना दोपहर बाद शुरू होने की बात कही गई है, जिनके परिणाम देर शाम तक आने की संभावना है।
सोमवार को हुआ मतदान भी खासा हंगामेदार रहा। अंतिम घंटे में फर्जी वोटिंग की शिकायत पर माहौल गरमा गया था। कुल 2428 मतदाताओं ने 80 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया। इस बार 88.74 फीसदी मतदान दर्ज हुआ। अध्यक्ष पद पर मौजूदा अध्यक्ष मनोज कुमार हरित और पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार द्विवेदी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। वहीं सचिव पद के लिए वर्तमान सचिव दीपक पांडे और गौरव सिंह के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है।
मतगणना को लेकर बार सभागार मार्ग पूरी तरह छावनी में तब्दील रहा। कमिश्नरी गेट से बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। सीसीटीवी कैमरों और भारी पुलिस बल के बीच मतगणना कराई जा रही है। कड़ाके की ठंड के बीच अधिवक्ता अलाव तापते हुए नतीजों का इंतजार करते नजर आए। कोई चाय की चुस्की लेते हुए जीत-हार पर चर्चा करता दिखा तो कोई पल-पल की घोषणा पर नजर टिकाए रहा। बार परिसर में पूरे दिन चुनावी गहमागहमी बनी रही।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग