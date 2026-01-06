बरेली बार चुनाव : कनिष्ठ उपाध्यक्ष रजत मोहन, संयुक्त सचिव पर शांतनु मिश्रा, उपाध्यक्ष बने हुलासी, जाने और कौन कौन हुए विजयी

सोमवार को हुआ मतदान भी खासा हंगामेदार रहा। अंतिम घंटे में फर्जी वोटिंग की शिकायत पर माहौल गरमा गया था। कुल 2428 मतदाताओं ने 80 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया। इस बार 88.74 फीसदी मतदान दर्ज हुआ। अध्यक्ष पद पर मौजूदा अध्यक्ष मनोज कुमार हरित और पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार द्विवेदी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। वहीं सचिव पद के लिए वर्तमान सचिव दीपक पांडे और गौरव सिंह के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है।