बरेली में फिर गरजा बुलडोजर: सपा नेताओं के मैरिज लॉन पर तगड़ा एक्शन, महिलाओं की पुलिस से तीखी झड़प, 5 थानों की फोर्स तैनात

Bulldozer action in Bareilly: बरेली में मंगलवार को प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। सपा नेता सरफराज वली खान और राशिद खान के मैरिज लॉन पर दो बुलडोजर और पांच थानों की पुलिस फोर्स पहुंची। कार्रवाई के दौरान मौजूद महिलाओं ने पुलिस का विरोध किया और धक्का-मुक्की भी हुई, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रखते हुए ऑपरेशन जारी रहा। कुछ ही मिनटों में मैरिज लॉन का मुख्य गेट तोड़ दिया गया। इससे पहले सोमवार को पर्याप्त पुलिस बल न होने के कारण यह कार्रवाई रोक दी गई थी।