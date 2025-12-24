नेपियर घास लगाने पर किसानों को 20 हजार का अनुदान देगी योगी सरकार, मुफ्त मिलेंगी जड़ें, ऐसे करें आवेदन

योजना के अंतर्गत पात्र किसानों और पशुपालकों का चयन करते समय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों के साथ-साथ महिला मुखिया परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह व्यवस्था योगी सरकार की उस नीति को मजबूत करती है, जिसमें सामाजिक समावेशन के साथ आर्थिक सशक्तिकरण को केंद्र में रखा गया है। इच्छुक व पात्र किसान अपना आवेदन क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं। योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कार्यदिवस में पशुपालन विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।