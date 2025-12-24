बरेली दंगे का कमांड सेंटर ढहा, यहां हुई थी खुफिया साजिश, पूर्व पार्षद वाजिद के मैरिज हॉल पर दहाड़ता रहा बुलडोजर, जमींदोज

बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के फरीदापुर चौधरी में बुधवार सुबह एक बार फिर बुलडोजर गरजे। बीडीए ने वाजिद बेग के कथित बरातघर पर दूसरे दिन भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज कर दी। चारों ओर भारी पुलिस बल की घेराबंदी, इलाके में तनावपूर्ण सन्नाटा और बीच-बीच में मशीनों की दहाड़ और पूरे क्षेत्र का माहौल सख्त और आक्रामक रहा।
कार्रवाई के दौरान वाजिद बेग के छोटे भाई आबिद बेग कागजात लेकर मौके पर पहुंचे और मीडिया के सामने बीडीए की कार्रवाई पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस इमारत को बरातघर बताकर ढहाया जा रहा है, वह उनका पुस्तैनी आवास है। आबिद बेग ने आरोप लगाया कि उनके भाई को साजिशन फंसाया जा रहा है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा अगर 26 सितंबर के बवाल में मेरे भाई का नाम है तो एफआईआर दिखाइए। किसी भी एफआईआर में उनका नाम नहीं है।
बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार की अगुवाई में कार्रवाई जारी रही। दो पोकलेन मशीनें ढांचे को गिराने में लगी रहीं, जबकि दो बुलडोजर मौके पर तैयार हालत में खड़े रहे। दीपक कुमार ने साफ कहा कि यह बरातघर है और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। उनका कहना है कि मंगलवार को 60 फीसदी ढांचा गिराया जा चुका था और बुधवार को शेष निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। हर निर्माण पर पहले नोटिस, फिर सुनवाई उसके बाद ही कार्रवाई होती है।
कार्रवाई को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल और तेज हो गई है। एसपी सिटी मानुष पारीक ने पहले दिन बताया था कि 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल की साजिश 19 सितंबर को इसी बरातघर में रची गई थी। आरोप है कि मौलाना तौकीर रजा ने यहां अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कथित तौर पर खाका तैयार किया था। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बीडीए द्वारा अपने नियमों के तहत की जा रही है। ध्वस्तीकरण को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। कार्रवाई के बीच विरोध और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन बुलडोजर रुके नहीं हैं।
