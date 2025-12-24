बरेली दंगे का कमांड सेंटर ढहा, यहां हुई थी खुफिया साजिश, पूर्व पार्षद वाजिद के मैरिज हॉल पर दहाड़ता रहा बुलडोजर, जमींदोज

कार्रवाई को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल और तेज हो गई है। एसपी सिटी मानुष पारीक ने पहले दिन बताया था कि 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल की साजिश 19 सितंबर को इसी बरातघर में रची गई थी। आरोप है कि मौलाना तौकीर रजा ने यहां अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कथित तौर पर खाका तैयार किया था। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बीडीए द्वारा अपने नियमों के तहत की जा रही है। ध्वस्तीकरण को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। कार्रवाई के बीच विरोध और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन बुलडोजर रुके नहीं हैं।