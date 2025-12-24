खून से सनी पटरियां… गरीब रथ ने दो मासूमों समेत पांच को रौंदा, खरीदारी कर लौट रहा पूरा परिवार एक झटके में उजड़ा

टक्कर के बाद जो मंजर सामने आया, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। शवों के चीथड़े उड़ गए, रेलवे ट्रैक पर दूर-दूर तक कटे हुए हाथ, पैर और सिर पड़े थे। चारों ओर खून ही खून… यह दृश्य देखकर मौजूद लोगों की रूह कांप उठी। हादसे में जान गंवाने वालों में हरिओम (40), निवासी ग्राम बनका, लखीमपुर खीरी उनके साढू सेठपाल, निवासी ग्राम बिकन्ना, शाहजहांपुर, सेठपाल की पत्नी पूजा (35), मासूम बेटे-बेटी सूर्या (4) और निधि (5) शामिल हैं।