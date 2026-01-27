बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट सस्पेंड, मंडलायुक्त करेंगे मामले की जांच, आधी रात को खाली कर दिया आवास, जय शिवा जय भवानी के लगाए नारे

एक ओर शासन इसे अनुशासन और प्रशासनिक मर्यादा से जुड़ा मामला बता रहा है, तो दूसरी ओर अलंकार अग्निहोत्री इसे वैचारिक संघर्ष और सामाजिक अपमान से जोड़ रहे हैं। इस्तीफ़ा, निलंबन, जांच और सड़कों पर उतरा समर्थन। इस पूरे घटनाक्रम ने बरेली से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक और सामाजिक बहस को तेज़ कर दिया है। सवाल सिर्फ एक है—यह मामला महज़ एक अफ़सर का नहीं, बल्कि सत्ता, सिस्टम और संवेदनाओं के सीधे टकराव का प्रतीक बनता जा रहा है। रात को आवास खाली करने के दौरान वह कार में बैठकर चले गए। इस दौरान एडीएम कंपाउंड में सैकड़ो लोगों की भीड़ थी। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के समर्थन में नारे लगाए।