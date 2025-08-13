1857 की गूंज से गूंजा बरेली कॉलेज, आजादी की लड़ाई में बना क्रांति का गढ़, जहां छात्र-शिक्षक दोनों उतरे मैदान में

बरेली कॉलेज का एक छात्र जैमीग्रीन, रामपुर के निवासी, बेगम हजरत महल के मुख्य अभियंता बने और सिकंदर बाग के युद्ध में लड़े। उन्नाव में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार होकर उन्होंने फांसी का सामना किया। आजादी की राह पर यहां के कई छात्र हमेशा सक्रिय रहे, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज तक। छात्रसंघ ने फौज कोष के लिए पूरा धन दान करने का प्रस्ताव पास किया। इसी कॉलेज के छात्र कृपनंदन ने तिरंगा फहराया, जबकि शहीदे आजम भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने यहां लॉ की पढ़ाई की और क्रांति में कूद पड़े। दरबारी लाल शर्मा, सतीश कुमार, रमेश चौधरी, दामोदर स्वरूप और कृष्ण मुरारी जैसे कई नाम आज भी इस कॉलेज के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं।