बरेली कॉलेज के छात्रों को पराग फैक्ट्री में मिलेगी नौकरी, कैबिनेट मंत्री ने किए सहमति पत्र पर साइन, जाने

मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि बरेली कॉलेज उनकी कर्मस्थली रही है और वह इसके विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि इस एमओयू में उनकी भागीदारी उन्हें अत्यंत प्रसन्नता प्रदान कर रही है क्योंकि यह सीधे छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि पराग डेरी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ सहयोग से छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, स्वरोजगार और डेयरी उद्यमिता की दिशा में प्रोत्साहन मिलेगा, और युवा सशक्तिकरण व क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने पशुपालन से जुड़ी सरकारी योजनाओं और अनुदानों की जानकारी भी छात्रों को दी। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रकट करते हुए बरेली कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर प्रो. आलोक खरे ने सभी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षकगण, एनसीसी कैडेट, एनएसएस स्वयंसेवक और कर्मचारी भी उपस्थित रहे।