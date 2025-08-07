बरेली मुठभेड़: 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, लूटा हुआ माल व नकदी बरामद

बरेली। प्रेमनगर पुलिस और बदमाशों के बीच गुरुवार सुबह मुठभेड़ हो गई। फायरिंग के दौरान दोनों ओर से गोलियां चलीं, जिसमें 25-25 हजार के इनामी दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। मौके से लूटी हुई सोने की चैन, अवैध तमंचे, कारतूस, 45 हजार रुपये नकद और चोरी की बाइक बरामद हुई है।
घटना सुबह उस वक्त हुई जब प्रेमनगर थाना पुलिस धर्म कांटा से कुद्देशिया पुल की तरफ जा रहे बाइक सवार दो संदिग्ध युवकों को रोकने की कोशिश कर रही थी। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। थोड़ी देर में दोनों बदमाश घायल होकर गिर पड़े।
घायल बदमाशों की पहचान सलमान पुत्र जमशेद अहमद निवासी लोको कॉलोनी, नई बस्ती, थाना सिविल लाइंस, अलीगढ़ और इस्लाम कादिर पुत्र आरिफ खान निवासी बानाखाना, थाना प्रेमनगर, बरेली के रूप में हुई है। दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।
पूछताछ में दोनों ने लूट की कई घटनाओं में शामिल होने की बात कबूली है। पुलिस अब इनके आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया।