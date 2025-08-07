बरेली मुठभेड़: 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, लूटा हुआ माल व नकदी बरामद

घटना सुबह उस वक्त हुई जब प्रेमनगर थाना पुलिस धर्म कांटा से कुद्देशिया पुल की तरफ जा रहे बाइक सवार दो संदिग्ध युवकों को रोकने की कोशिश कर रही थी। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। थोड़ी देर में दोनों बदमाश घायल होकर गिर पड़े।