जॉर्जिया में बरेली के एमबीबीएस छात्र की पहाड़ी से गिरकर मौत, परिजन बेहाल, बोले- भारत भेजा जाए शव

मृतक के पिता इरफान अहमद, जो रिटायर्ड दरोगा हैं, बेटे की मौत से पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्होंने कहा हमने उसे डॉक्टर बनाने का सपना देखा था, वह हमारा सहारा था अब वह हमारे बीच नहीं रहा, यह हमारे परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। परिवार में माता-पिता सहित चार बच्चे हैं। दो बड़ी बहनें शादीशुदा हैं और सफ़वान घर का तीसरा तथा सबसे जिम्मेदार बेटा था। छोटे भाई मुआज़, जो खुद भी जॉर्जिया में पढ़ रहे थे और कुछ दिन पहले ही भारत पहुंचे थे, भाई की मौत से सदमे में हैं।