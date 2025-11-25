जॉर्जिया में बरेली के एमबीबीएस छात्र की पहाड़ी से गिरकर मौत, परिजन बेहाल, बोले- भारत भेजा जाए शव

मृतक एमबीबीएस छात्र मोहम्मद सफ़वान
बरेली। देवरनिया क्षेत्र के रहपुरा गनीमत गांव से ताल्लुक रखने वाले एमबीबीएस छात्र मोहम्मद सफ़वान की जॉर्जिया में एक हादसे में मौत हो गई। रविवार सुबह यूनिवर्सिटी के बाहर पहाड़ी इलाके में दोस्तों के साथ घूमते समय सफ़वान का पैर अचानक फिसल गया और वह गहरी खाई में जा गिरे। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
सफ़वान जॉर्जिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ यूरोप में एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र थे। उन्होंने 2021 में यूक्रेन में पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते पढ़ाई बीच में रुकने पर उन्हें जॉर्जिया शिफ्ट होना पड़ा था। परिवार को दूतावास से सूचना मिली तो गांव में कोहराम मच गया। परिजन रो-रोकर बेहाल हैं।
मृतक के पिता इरफान अहमद, जो रिटायर्ड दरोगा हैं, बेटे की मौत से पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्होंने कहा हमने उसे डॉक्टर बनाने का सपना देखा था, वह हमारा सहारा था अब वह हमारे बीच नहीं रहा, यह हमारे परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। परिवार में माता-पिता सहित चार बच्चे हैं। दो बड़ी बहनें शादीशुदा हैं और सफ़वान घर का तीसरा तथा सबसे जिम्मेदार बेटा था। छोटे भाई मुआज़, जो खुद भी जॉर्जिया में पढ़ रहे थे और कुछ दिन पहले ही भारत पहुंचे थे, भाई की मौत से सदमे में हैं।
परिवार बेटे के शव को भारत लाने में दस्तावेजी औपचारिकताओं की वजह से कठिनाई झेल रहा है। परिजनों ने केंद्र सरकार और भारतीय दूतावास से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द सफ़वान का पार्थिव शरीर भारत लाने की प्रक्रिया पूरी कराई जाए, ताकि परिवार अंतिम संस्कार कर सके। गांव रहपुरा गनीमत में मातम पसरा हुआ है। हर कोई यही कह रहा है जिस बेटे पर घर की उम्मीदें टिकी थीं, वही चला गया।
