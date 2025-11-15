बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, डीएम ने बीएलओ और सुपरवाइजरों को किया अलर्ट

जिलाधिकारी ने कहा कि एम्युरेशन फार्म का वितरण अब तक 100 फीसदी पूरा होना चाहिए और कल से फार्मों की फीडिंग भी शुरू हो। प्रत्येक बीएलओ को प्रतिदिन कम से कम 100 भरे हुए फार्म लाने और ऑनलाइन फीडिंग करने के निर्देश दिए गए। जिन्होंने धीमी गति से काम किया, उनसे कारण पूछने का आदेश भी जिलाधिकारी ने दिया।