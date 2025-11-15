बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, डीएम ने बीएलओ और सुपरवाइजरों को किया अलर्ट

बरेली। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026, बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन और पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि चुनावी कार्य पूरी तेजी और पारदर्शिता के साथ निपटाया जाए।
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त सभी फार्मों की ऑनलाइन फीडिंग तुरंत शुरू की जाए। इसके साथ ही पंचायत निर्वाचक नामावली से जुड़े डाटा पर उप-जिलाधिकारी और एईआरओ लॉगिन से नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि एम्युरेशन फार्म का वितरण अब तक 100 फीसदी पूरा होना चाहिए और कल से फार्मों की फीडिंग भी शुरू हो। प्रत्येक बीएलओ को प्रतिदिन कम से कम 100 भरे हुए फार्म लाने और ऑनलाइन फीडिंग करने के निर्देश दिए गए। जिन्होंने धीमी गति से काम किया, उनसे कारण पूछने का आदेश भी जिलाधिकारी ने दिया।
उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि अब केवल 15 दिन बचे हैं, इसलिए सभी सुपरवाइजर और बीएलओ पूरी तरह सक्रिय हों। इसके साथ ही सभी बीएलओ को ऐप डाउनलोड कर उसका संचालन सीखने को कहा गया, ताकि कोई भी समस्या आने पर तुरंत समाधान किया जा सके।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) व उप-जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पूर्णिमा सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ईआरओ/एईआरओ, तहसीलदार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग