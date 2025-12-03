Bareilly News: दूसरे दिन भी गरजा बुलडोजर, कांपने लगे सूफी टोला से लेकर फाईक एनक्लेव तक अवैध बिल्डिंगों और कब्जेदारों के दिल

कार्रवाई की तीव्रता देखकर आस-पास के अवैध कब्जेदारों के बीच खलबली मची हुई है। फ़ाइक एन्क्लेव में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके निर्माणों पर सवाल हैं, बुधवार को बुलडोज़र की गूंज वहां तक पहुंची तो कई ने फोन कर जानकारी जुटानी शुरू कर दी। इलाके में ये बातें आम हो गईं कि अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कागज़ मजबूत हैं तो ही इमारत बचेगी, और जो वर्षों से फाइलों में दबा था अब वह सबकी गर्दन पर आ रहा है।