बरेली के खिलाड़ियों ने दिल्ली में लहराया परचम, डीएम ने विजेताओं को किया सम्मानित, बोले- सभी को मिलेगा इनाम

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 9 से 12 अक्टूबर तक हुई इस प्रतियोगिता में बरेली के 14 खिलाड़ियों ने मेडल जीते। इनमें माही गंगवार ने तीन स्वर्ण और एक कांस्य, निशु भारद्वाज ने रजत और कांस्य, शुभम रौतेला ने रजत, अधृत श्रीवास्तव, करण कुमार कनौजिया, भानु प्रताप सिंह, साँची सिंह, माधुरी और तवेज कुमार ने स्वर्ण पदक जीते। वहीं आरोही, परिक्रमा, जोया खान और रूप ने रजत तथा साजात ने कांस्य पदक हासिल किया।