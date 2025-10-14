बरेली के खिलाड़ियों ने दिल्ली में लहराया परचम, डीएम ने विजेताओं को किया सम्मानित, बोले- सभी को मिलेगा इनाम

बरेली। दिल्ली में हुई अंतरराष्ट्रीय ओपन कुकीवॉन कप प्रतियोगिता में बरेली के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। मंगलवार को विजेता खिलाड़ी जब जिलाधिकारी अविनाश सिंह से मिले तो उन्होंने सभी की पीठ थपथपाई और हर विजेता को पांच-पांच हजार रुपये की इनामी राशि देने की घोषणा की।
जिलाधिकारी ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेलकूद भी जीवन का जरूरी हिस्सा है। खेल से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि इस प्रतियोगिता में ज्यादातर पदक विजेता बच्चियां हैं। हर बच्ची को आत्मरक्षा के गुण जरूर सीखने चाहिए ताकि वे किसी भी स्थिति में खुद की सुरक्षा कर सकें।
नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 9 से 12 अक्टूबर तक हुई इस प्रतियोगिता में बरेली के 14 खिलाड़ियों ने मेडल जीते। इनमें माही गंगवार ने तीन स्वर्ण और एक कांस्य, निशु भारद्वाज ने रजत और कांस्य, शुभम रौतेला ने रजत, अधृत श्रीवास्तव, करण कुमार कनौजिया, भानु प्रताप सिंह, साँची सिंह, माधुरी और तवेज कुमार ने स्वर्ण पदक जीते। वहीं आरोही, परिक्रमा, जोया खान और रूप ने रजत तथा साजात ने कांस्य पदक हासिल किया।
खिलाड़ियों के साथ पहुंचे कोच मोहम्मद अकमल खान, साक्षी बोरा और जगमोहन पटेल की भी जिलाधिकारी ने सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षकों की मेहनत और खिलाड़ियों के जज्बे से ही बरेली का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमक रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग