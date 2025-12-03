3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली में पुलिस का बड़ा धमाका: 275 गुम मोबाइल एक झटके में बरामद, 46 लाख का माल मालिकों को सौंपा

बरेली पुलिस ने एक बार फिर सराहनीय कार्य करते हुए आमजन के गुम हुए मोबाइल फोनों की बड़ी खेप बरामद की है। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सर्विलांस सेल और थानों के कंप्यूटर ऑपरेटरों की संयुक्त टीम ने नवंबर माह में कुल 275 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 46 लाख रुपये बताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 03, 2025

बरेली। बरेली पुलिस ने एक बार फिर सराहनीय कार्य करते हुए आमजन के गुम हुए मोबाइल फोनों की बड़ी खेप बरामद की है। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सर्विलांस सेल और थानों के कंप्यूटर ऑपरेटरों की संयुक्त टीम ने नवंबर माह में कुल 275 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 46 लाख रुपये बताई जा रही है।

बरामदगी के बाद बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित रविन्द्रालय में एसपी ट्रैफिक मो अकमल खान द्वारा इन सभी मोबाइल फोनों को उनके असली मालिकों को सौंपा गया। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी और उन्होंने बरेली पुलिस के प्रयासों की सराहना की।

इन थानों ने 275 मोबाइल फोन किए बरामद

सर्विलांस सेल 22, सुभाष नगर 20, बारादरी 20, प्रेम नगर 18, इज्जत नगर 18, भमोरा 15, कैंट 14, फरीदपुर 14, बहेड़ी 13, किला 12, कोतवाली 11, नवाबगंज 10, सीबीगंज 9, फतेहगंज पूर्वी 8, शेरगढ़ 8, आंवला 7, सिरौली 6, फतेहगंज पश्चिमी 6, शाही 5, बिशारतगंज 5, भुता 5, भोजीपुरा 5, बिथरी चैनपुर 4, शीशगढ़ 4, देवरनिया 4, हाफिजगंज 4, मीरगंज 3, क्योलड़िया 3 और अलीगंज थाने ने दो मोबाइल बरामद किए हैं।

पुलिस टीम को मिला सम्मान

इस अभियान में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। एसएसपी अनुराग आर्य ने थाना फरीदपुर के कांस्टेबल अनुराग को प्रशस्ति पत्र व 600 रुपये, नवाबगंज के कांस्टेबल प्रतीम को प्रशस्ति पत्र व 500 रुपये, इज्जतनगर के कांस्टेबल मुकेश चौहान को 400 रुपये और भुता थाने के कांस्टेबल अराफात को 400 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की।

एसएसपी का बयान

एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि ऐसा सम्मान पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाता है और भविष्य में भी उन्हें जनसेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। बरेली पुलिस ने बताया कि वर्ष 2025 में अब तक कुल 2376 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी कीमत 5.11 करोड़ रुपये से अधिक है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 05:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में पुलिस का बड़ा धमाका: 275 गुम मोबाइल एक झटके में बरामद, 46 लाख का माल मालिकों को सौंपा

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मिशन अस्पताल में तांडव… तीमारदारों ने की गुंडागर्दी, डॉक्टर-स्टाफ को बेरहमी से पीटा, विरोध पर दी मौत की धमकी

बरेली

नो एंट्री में घुसे ट्रक ने स्कूटी सवार दंपत्ति को कुचला, महिला की मौत, पति की हालत नाजुक, चालक फरार

बरेली

Bareilly News: दूसरे दिन भी गरजा बुलडोजर, कांपने लगे सूफी टोला से लेकर फाईक एनक्लेव तक अवैध बिल्डिंगों और कब्जेदारों के दिल

बरेली

गन्ना राज्य मंत्री के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा, लगाए मुर्दाबाद के नारे, सीबीआई से भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग

बरेली

बुलडोज़र की गड़गड़ाहट में दहला पुराना शहर: 40 साल पुराने बारातघरों के साथ ही ध्वस्त हो गया रसूखदारों का गुरूर

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.