बरेली में पुलिस का बड़ा धमाका: 275 गुम मोबाइल एक झटके में बरामद, 46 लाख का माल मालिकों को सौंपा

बरेली। बरेली पुलिस ने एक बार फिर सराहनीय कार्य करते हुए आमजन के गुम हुए मोबाइल फोनों की बड़ी खेप बरामद की है। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सर्विलांस सेल और थानों के कंप्यूटर ऑपरेटरों की संयुक्त टीम ने नवंबर माह में कुल 275 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 46 लाख रुपये बताई जा रही है।
बरामदगी के बाद बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित रविन्द्रालय में एसपी ट्रैफिक मो अकमल खान द्वारा इन सभी मोबाइल फोनों को उनके असली मालिकों को सौंपा गया। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी और उन्होंने बरेली पुलिस के प्रयासों की सराहना की।
सर्विलांस सेल 22, सुभाष नगर 20, बारादरी 20, प्रेम नगर 18, इज्जत नगर 18, भमोरा 15, कैंट 14, फरीदपुर 14, बहेड़ी 13, किला 12, कोतवाली 11, नवाबगंज 10, सीबीगंज 9, फतेहगंज पूर्वी 8, शेरगढ़ 8, आंवला 7, सिरौली 6, फतेहगंज पश्चिमी 6, शाही 5, बिशारतगंज 5, भुता 5, भोजीपुरा 5, बिथरी चैनपुर 4, शीशगढ़ 4, देवरनिया 4, हाफिजगंज 4, मीरगंज 3, क्योलड़िया 3 और अलीगंज थाने ने दो मोबाइल बरामद किए हैं।
इस अभियान में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। एसएसपी अनुराग आर्य ने थाना फरीदपुर के कांस्टेबल अनुराग को प्रशस्ति पत्र व 600 रुपये, नवाबगंज के कांस्टेबल प्रतीम को प्रशस्ति पत्र व 500 रुपये, इज्जतनगर के कांस्टेबल मुकेश चौहान को 400 रुपये और भुता थाने के कांस्टेबल अराफात को 400 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की।
एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि ऐसा सम्मान पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाता है और भविष्य में भी उन्हें जनसेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। बरेली पुलिस ने बताया कि वर्ष 2025 में अब तक कुल 2376 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी कीमत 5.11 करोड़ रुपये से अधिक है।
