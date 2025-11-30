बरेली पुलिस का बड़ा धमाका… 5 बाइकें, 2 स्कूटी और मंदिर से चुराई मूर्ति समेत 3 गिरफ्तार, कबूला चौंकाने वाला सच

बरेली। थाना किला पुलिस ने लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन कुख्यात बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें, 2 स्कूटी, 2 तमंचे 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 3 हजार रुपये नगद और एक लक्ष्मी-गणेश की धातु मूर्ति बरामद की गई।
सीओ सेकेंड सोनाली मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि 30 नवंबर को गश्त के दौरान थाना किला पुलिस टीम ने दौली रघुवर की तरफ जाने वाली सड़क पर गंगा मंदिर के पास तीन संदिग्ध युवकों को रोका। पूछताछ में वे उलझने लगे, जिसके बाद तलाशी में चोरी की मोटरसाइकिलें और अवैध हथियार पकड़े गए। पुलिस ने संगम उर्फ सिंघम गुप्ता, संजीव सिंह, सचिन सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया है। इन तीनों के घर और ठिकानों से पुलिस ने 25 चोरी की मोटरसाइकिलें, स्कूटी और अवैध हथियार बरामद किए। कई वाहनों के नंबर बदलकर दूसरी प्लेट लगाई गई थी। कई गाड़ियों के इंजन और चेसिस नंबर मिटाए हुए थे।
पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि वे महीनों से बाइक चोरी कर पास के खंडहरों में छिपाकर रखते थे। मौका मिलने पर सस्ते दामों में बेच देते थे। आरोपी सचिन सिंह ठाकुर ने खुलासा किया कि 1 नवंबर को अपने साथियों के साथ मिलकर मणिनाथ क्षेत्र के एक घर में घुसकर चोरी की थी, जहां से लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति भी उठाई थी। वह मूर्ति आस्था बताकर अपने पास रखे हुए था। तीनों आरोपी पहले से ही बरेली और रामपुर के कई थानों में बाइक चोरी, अवैध हथियार और नकबजनी के मामलों में वांछित हैं। थाना किला, सुभाषनगर और इज्जतनगर में इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं।
थाना किला प्रभारी निरीक्षक सुभाष कुमार और उनकी टीम दरोगा राहत कुमार, पवन कृष्ण यादव, वीरभद्र सिंह और पुलिस बल की मुस्तैदी से यह बड़ी सफलता मिली। सीओ सेकेंड सोनाली मिक्षा ये शातिर बाइक चोर लंबे समय से सक्रिय थे। रात में सुनसान गलियों से बाइक उठा लेते थे और नंबर प्लेट बदल देते थे। इनकी गिरफ्तारी से शहर में हुई दर्जनों बाइक चोरी की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में दबिश दे रही है।
