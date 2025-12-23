गौरव गोस्वामी हत्याकांड में बड़ा एक्शन: एसएसपी के आदेश पर सभी आरोपी गैंगस्टर घोषित, निशांत सोनकर बना गैंग लीडर

गौरतलब है कि 11 सितंबर को बारादरी थाना क्षेत्र में विशारतगंज के वार्ड सात निवासी और हनुमान दल के जिला उपाध्यक्ष गौरव गोस्वामी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस निर्मम वारदात के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया था। मृतक के पिता छोटेलाल की तहरीर पर पुलिस ने निशांत उर्फ बिहारी समेत आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गैंग लीडर निशांत को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से आला-ए-कत्ल तमंचा भी बरामद किया था।