बरेली

गौरव गोस्वामी हत्याकांड में बड़ा एक्शन: एसएसपी के आदेश पर सभी आरोपी गैंगस्टर घोषित, निशांत सोनकर बना गैंग लीडर

बारादरी इलाके में हुए सनसनीखेज गौरव गोस्वामी हत्याकांड में पुलिस ने अब निर्णायक प्रहार किया है। एसएसपी अनुराग आर्य के सख्त रुख के बाद हत्याकांड के सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग पंजीकरण कर दिया गया है। इस कार्रवाई से अपराधियों के खेमे में खलबली मच गई है।

बरेली

Avanish Pandey

Dec 23, 2025

एसएसपी अनुराग आर्य

बरेली। बारादरी इलाके में हुए सनसनीखेज गौरव गोस्वामी हत्याकांड में पुलिस ने अब निर्णायक प्रहार किया है। एसएसपी अनुराग आर्य के सख्त रुख के बाद हत्याकांड के सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग पंजीकरण कर दिया गया है। इस कार्रवाई से अपराधियों के खेमे में खलबली मच गई है।

बारादरी थाना पुलिस की आख्या पर सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव और एसपी सिटी मानुष पारीक ने संस्तुति दी, जिसके बाद एसएसपी अनुराग आर्य ने आदेश जारी करते हुए मुख्य आरोपी निशांत सोनकर को गैंग लीडर घोषित कर दिया। अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत नई रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी में है।

11 सितंबर को गोली मारकर हुई थी गौरव की हत्या

गौरतलब है कि 11 सितंबर को बारादरी थाना क्षेत्र में विशारतगंज के वार्ड सात निवासी और हनुमान दल के जिला उपाध्यक्ष गौरव गोस्वामी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस निर्मम वारदात के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया था। मृतक के पिता छोटेलाल की तहरीर पर पुलिस ने निशांत उर्फ बिहारी समेत आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गैंग लीडर निशांत को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से आला-ए-कत्ल तमंचा भी बरामद किया था।

गैंगस्टर एक्ट के तहत नई रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी

इसी कड़ी में फरार आरोपी शेखर को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने निशांत, चंदन, अभय, राजा, समीर, शेखर, नैतिक और अनस के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया। अब गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई से आरोपियों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। एसएसपी का साफ कहना है कि गौरव गोस्वामी हत्याकांड में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बारादरी पुलिस जल्द ही गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अपराधियों की कमर तोड़ने की तैयारी में है।

