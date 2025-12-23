23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ बरेली में आक्रोश का विस्फोट, युनुस का पुतला फूंका

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। डीडीपुरम स्थित बलिदान चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के नेता मोहम्मद युनुस का पुतला दहन किया और हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 23, 2025

बरेली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। डीडीपुरम स्थित बलिदान चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के नेता मोहम्मद युनुस का पुतला दहन किया और हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा।

आरोप है कि मोहम्मद युनुस के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में हिंदू समाज को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और यह सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। विभाग संगठन मंत्री देवेंद्र सिंह सोम ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले सुनियोजित हैं और बजरंग दल इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां अल्पसंख्यक हिंदू भय के साये में जीने को मजबूर हैं।

उन्मादी भीड़ किसी भी देश का भविष्य नहीं

महानगर मंत्री संजय शुक्ला ने उग्र शब्दों में कहा कि उन्मादी भीड़ किसी भी देश का भविष्य नहीं हो सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि इस भीड़ ने मासूम बच्चियों तक को नहीं बख्शा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बांग्लादेश सरकार ने हालात पर नियंत्रण नहीं किया, तो देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। महानगर संयोजक बजरंग दल केवलानंद गौड़ ने कहा कि बजरंग दल का प्रत्येक कार्यकर्ता हिंदू समाज की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने संगठन की ताकत का हवाला देते हुए तीखे शब्दों में प्रतिक्रिया व्यक्त की।

बांग्लादेश को दी जा रही सहायता पर लगे रोक

प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने भारत सरकार से मांग की कि बांग्लादेश को दी जा रही सहायता चावल, पानी और बिजली को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, ताकि वहां की सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इस उग्र प्रदर्शन में महानगर उपाध्यक्ष परम केसवानी, विभाग सह संयोजक आर्यन चौधरी, गौ रक्षा प्रमुख आशीष शर्मा, सह संयोजक आशीष सक्सेना, विद्यार्थी प्रमुख निखिल गंगवार और सुरक्षा प्रमुख आर्यन खटीक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 05:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ बरेली में आक्रोश का विस्फोट, युनुस का पुतला फूंका

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गौरव गोस्वामी हत्याकांड में बड़ा एक्शन: एसएसपी के आदेश पर सभी आरोपी गैंगस्टर घोषित, निशांत सोनकर बना गैंग लीडर

बरेली

मौलाना तौकीर के करीबी नेता के बारातघर पर एक साथ गरजे तीन बुलडोजर, एसपी सिटी के साथ एसडीएम समेत बीडीए अफसरों ने संभाला मोर्चा

बरेली

तीन सौ बेड अस्पताल बना चोरों का अड्डा, दिनदहाड़े CT स्कैन सेंटर की केबल चोरी, CCTV उखाड़ कर फेंका, इलाज ठप

बरेली

बदायूं में 24 घंटे में वारदात पर वारदात, डीआईजी की समीक्षा बैठक से पहले दिनदहाड़े लूट मामले में इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज में तीन सस्पेंड

बरेली

एसपी साउथ ने बैरक से लेकर मालखाने तक जांची रिकॉर्ड फाइलें, पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी पुलिसिंग

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.