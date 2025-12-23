बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ बरेली में आक्रोश का विस्फोट, युनुस का पुतला फूंका

बरेली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। डीडीपुरम स्थित बलिदान चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के नेता मोहम्मद युनुस का पुतला दहन किया और हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा।
आरोप है कि मोहम्मद युनुस के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में हिंदू समाज को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और यह सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। विभाग संगठन मंत्री देवेंद्र सिंह सोम ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले सुनियोजित हैं और बजरंग दल इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां अल्पसंख्यक हिंदू भय के साये में जीने को मजबूर हैं।
महानगर मंत्री संजय शुक्ला ने उग्र शब्दों में कहा कि उन्मादी भीड़ किसी भी देश का भविष्य नहीं हो सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि इस भीड़ ने मासूम बच्चियों तक को नहीं बख्शा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बांग्लादेश सरकार ने हालात पर नियंत्रण नहीं किया, तो देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। महानगर संयोजक बजरंग दल केवलानंद गौड़ ने कहा कि बजरंग दल का प्रत्येक कार्यकर्ता हिंदू समाज की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने संगठन की ताकत का हवाला देते हुए तीखे शब्दों में प्रतिक्रिया व्यक्त की।
प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने भारत सरकार से मांग की कि बांग्लादेश को दी जा रही सहायता चावल, पानी और बिजली को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, ताकि वहां की सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इस उग्र प्रदर्शन में महानगर उपाध्यक्ष परम केसवानी, विभाग सह संयोजक आर्यन चौधरी, गौ रक्षा प्रमुख आशीष शर्मा, सह संयोजक आशीष सक्सेना, विद्यार्थी प्रमुख निखिल गंगवार और सुरक्षा प्रमुख आर्यन खटीक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
