बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ बरेली में आक्रोश का विस्फोट, युनुस का पुतला फूंका

महानगर मंत्री संजय शुक्ला ने उग्र शब्दों में कहा कि उन्मादी भीड़ किसी भी देश का भविष्य नहीं हो सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि इस भीड़ ने मासूम बच्चियों तक को नहीं बख्शा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बांग्लादेश सरकार ने हालात पर नियंत्रण नहीं किया, तो देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। महानगर संयोजक बजरंग दल केवलानंद गौड़ ने कहा कि बजरंग दल का प्रत्येक कार्यकर्ता हिंदू समाज की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने संगठन की ताकत का हवाला देते हुए तीखे शब्दों में प्रतिक्रिया व्यक्त की।