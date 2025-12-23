चमक-दमक के पीछे छिपा था ठगी का अड्डा… कन्हैया गुलाटी पर 800 करोड़ की 18वीं एफआईआर दर्ज

शाहजहांपुर के विरेंद्र प्रताप ने बारादरी थाने में दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि कंपनी ने घर-घर एजेंट भेजकर खासतौर पर युवाओं को निशाना बनाया। किसी ने 25 हजार, तो किसी ने 25 लाख रुपये तक झोंक दिए। सिर्फ नगर पंचायत बंडा (शाहजहांपुर) से ही करीब 5 करोड़ रुपये कैनविज में फंस गए। शुरुआत में कुछ महीनों तक भुगतान कर भरोसे की नींव रखी गई, लेकिन मई 2025 से अचानक भुगतान बंद कर दिया गया। मूलधन लौटाने के नाम पर दिए गए चेक बैंक पहुंचते ही बाउंस होने लगे। कहीं खाते बंद, तो कहीं बैलेंस शून्य है।