बरेली पुलिस का बड़ा धमाका… 5 बाइकें, 2 स्कूटी और मंदिर से चुराई मूर्ति समेत 3 गिरफ्तार, कबूला चौंकाने वाला सच

सीओ सेकेंड सोनाली मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि 30 नवंबर को गश्त के दौरान थाना किला पुलिस टीम ने दौली रघुवर की तरफ जाने वाली सड़क पर गंगा मंदिर के पास तीन संदिग्ध युवकों को रोका। पूछताछ में वे उलझने लगे, जिसके बाद तलाशी में चोरी की मोटरसाइकिलें और अवैध हथियार पकड़े गए। पुलिस ने संगम उर्फ सिंघम गुप्ता, संजीव सिंह, सचिन सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया है। इन तीनों के घर और ठिकानों से पुलिस ने 25 चोरी की मोटरसाइकिलें, स्कूटी और अवैध हथियार बरामद किए। कई वाहनों के नंबर बदलकर दूसरी प्लेट लगाई गई थी। कई गाड़ियों के इंजन और चेसिस नंबर मिटाए हुए थे।