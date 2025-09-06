सर्विलांस का जाल बिछाकर बरेली पुलिस ने बरामद किए 50 लाख के 265 मोबाइल, मालिकों के चेहरों पर दिखी खुशी

बरेली। आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई जब बरेली पुलिस ने 265 गुमशुदा मोबाइल फोन उनके मालिकों को वापस सौंप दिए। इन मोबाइलों की कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस लाइंस के सभागार में शनिवार को आयोजित समारोह में जब एसपी सिटी ने मोबाइल फोन मालिकों को लौटाए तो वहां माहौल खुशियों से भर गया।
एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि एसएसपी अनुराग आर्य की पहल पर हर महीने गुम हुए मोबाइल ढूंढने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सर्विलांस सेल और थानों पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों की टीम ने CEIR पोर्टल और तकनीकी ट्रैकिंग की मदद से ये मोबाइल बरामद किए। पुलिस की मेहनत रंग लाई और सिर्फ मई महीने में ही 265 मोबाइल फोन ढूंढ निकाले गए।
मोबाइल पाने वालों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। कई लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका फोन कभी वापस मिलेगा, लेकिन पुलिस ने यह कर दिखाया। मोबाइल बरामद करने में अहम भूमिका निभाने वाले 14 पुलिसकर्मियों को 25 सौ रुपये नकद और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान पुलिसकर्मियों के हौसले को और ऊंचा करेगा।
कोतवाली 22, बारादरी 21, इज्जतनगर 16, बहेड़ी 16, सर्विलांस सेल 14, भमोरा 14, नवाबगंज 13, किला 12, सुभाष नगर 12, आंवला 10, बिथरी चैनपुर 10, प्रेम नगर 9, सीबीगंज 9, मीरगंज 9, भुता 8, कैंट 7, फरीदपुर 7, फतेहगंज पश्चिमी 7, भोजीपुरा 7, शेरगढ़ 7, हाफिजगंज 6, सिरौली 5, शाही 5, बिशारतगंज 5, अलीगंज 4, देवरनियां 4, फतेहगंज पूर्वी 3, शीशगढ़ 2 और क्योलड़िया थाना पुलिस ने एक फोन बरामद किया।
एसपी सिटी मानुष पारीक कैंट थाना के अजय कुमार, किला के अनुज कुमार, सुभाष नगर की तरन्नुम, बारादरी के विनीत कुमार, शाही के शिवम, आंवला के नितिन कुमार, बिशारतगंज के शिवप्रसाद, भमोरा के नाजिम हुसैन, फतेहगंज पश्चिमी के निखिल, बिथरी चैनपुर के पुनीत कुमार, फतेहगंज पूर्वी के जतिन सक्सेना, बहेड़ी के अमित कुमार, नवाबगंज के प्रीतम सैनी और हाफिजगंज के तेजपाल सिंह को सम्मानित किया।
एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि यह पहल आगे भी लगातार जारी रहेगी ताकि लोगों की खोई हुई चीजें उन्हें मिलती रहें और जनता का पुलिस पर भरोसा और मजबूत हो।