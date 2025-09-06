सर्विलांस का जाल बिछाकर बरेली पुलिस ने बरामद किए 50 लाख के 265 मोबाइल, मालिकों के चेहरों पर दिखी खुशी

कोतवाली 22, बारादरी 21, इज्जतनगर 16, बहेड़ी 16, सर्विलांस सेल 14, भमोरा 14, नवाबगंज 13, किला 12, सुभाष नगर 12, आंवला 10, बिथरी चैनपुर 10, प्रेम नगर 9, सीबीगंज 9, मीरगंज 9, भुता 8, कैंट 7, फरीदपुर 7, फतेहगंज पश्चिमी 7, भोजीपुरा 7, शेरगढ़ 7, हाफिजगंज 6, सिरौली 5, शाही 5, बिशारतगंज 5, अलीगंज 4, देवरनियां 4, फतेहगंज पूर्वी 3, शीशगढ़ 2 और क्योलड़िया थाना पुलिस ने एक फोन बरामद किया।