बरेली पुलिस की नई पहल: किला थाना से पूरे सर्किल में लागू वात्सल्य कक्ष, बच्चों के लिए बना सुरक्षित और स्नेहपूर्ण माहौल

बरेली। बच्चों और महिलाओं के लिए पुलिस का नया स्नेह स्थल बन गया, किला थाना में शुरू हुआ वात्सल्य कक्ष अब पूरे सर्किल के थानों में लागू कर दिया गया है। शनिवार को इसका उद्घाटन एसपी सिटी मानुष पारीक ने किया। इस दौरान सीओ सेकेंड सोलानी मिश्रा, किला इंस्पेक्टर सुभाष कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि वात्सल्य कक्ष में बच्चों के लिए रंग-बिरंगी दीवारें, कार्टून थीम, स्टोरी बुक, पजल गेम, ड्राइंग और पढ़ाई का अलग सेक्शन तैयार किया गया है। अब थाने में आने वाले छोटे बच्चे और महिला कर्मचारियों के बच्चों को भी खेल, पढ़ाई और स्नेह का माहौल मिलेगा। खास बात यह है कि बाल अपराधियों यानी किशोर उम्र के बच्चों को भी इस कक्ष में लाकर खेलकूद और पढ़ाई के अवसर दिए जाएंगे, जिससे उनमें भय कम होगा और सकारात्मक सोच विकसित होगी।
सीओ सेकेंड सोलानी मिश्रा ने बताया कि यह पहल शासन की मंशा के अनुरूप शुरू की गई है। उनका कहना है थाने में आने वाला कोई भी बच्चा भयग्रस्त न महसूस करे, यही इसका उद्देश्य है। किला थाना से शुरू हुई यह पहल अब पूरे सर्किल के थानों में लागू हो चुकी है। हर थाने में बच्चों के लिए अलग कमरा निर्धारित किया गया है, जहां वे सुरक्षित रह सकें।
बरेली पुलिस ने इस पहल के लिए सुरक्षा के साथ स्नेह दिया जाएगा का स्लोगन भी जारी किया है। यह मॉडल प्रभावशाली और उपयोगी है और इसका संदेश जल्द ही पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचाया जाएगा। बरेली पुलिस की इस पहल से न सिर्फ जनता का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि पुलिस का मानवीय चेहरा भी उजागर होगा।
