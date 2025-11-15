बरेली पुलिस की नई पहल: किला थाना से पूरे सर्किल में लागू वात्सल्य कक्ष, बच्चों के लिए बना सुरक्षित और स्नेहपूर्ण माहौल

एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि वात्सल्य कक्ष में बच्चों के लिए रंग-बिरंगी दीवारें, कार्टून थीम, स्टोरी बुक, पजल गेम, ड्राइंग और पढ़ाई का अलग सेक्शन तैयार किया गया है। अब थाने में आने वाले छोटे बच्चे और महिला कर्मचारियों के बच्चों को भी खेल, पढ़ाई और स्नेह का माहौल मिलेगा। खास बात यह है कि बाल अपराधियों यानी किशोर उम्र के बच्चों को भी इस कक्ष में लाकर खेलकूद और पढ़ाई के अवसर दिए जाएंगे, जिससे उनमें भय कम होगा और सकारात्मक सोच विकसित होगी।