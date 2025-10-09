बरेली पुलिस का टेक्नोलॉजी कारनामा: 50 लाख के 257 मोबाइल फोन बरामद, एसपी ट्रैफिक ने असली मालिकों को लौटाए

बरेली। बरेली पुलिस ने एक बार फिर अपनी तकनीकी और टीमवर्क की ताकत दिखा दी है। गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सितंबर महीने में पुलिस ने कुल 257 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई जा रही है।
गुरुवार को रिजर्व पुलिस लाइन्स में आयोजित एक समारोह में इन मोबाइलों को उनके असली मालिकों को सौंपा गया। कार्यक्रम के दौरान एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने खुद लोगों को उनके मोबाइल वापस किए। फोन पाकर कई लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। किसी ने कहा उम्मीद नहीं थी कि मोबाइल वापस मिलेगा, तो किसी ने बरेली पुलिस की तारीफ करते हुए कहा ईमानदारी और लगन से पुलिस ने कमाल कर दिखाया।
एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर जिले में हर महीने गुम और चोरी हुए मोबाइल फोनों की तलाश के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। इस मुहिम में सर्विलांस सेल, तकनीकी टीम और थानों के कंप्यूटर ऑपरेटर मिलकर काम करते हैं। टीमें सीईआईआर पोर्टल और अन्य तकनीकी माध्यमों से मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करती हैं और जब फोन किसी नए यूजर के पास एक्टिव होता है, तो टीम उसे पकड़कर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद असली मालिक को लौटा देती है।
बरेली पुलिस ने साल 2025 में अब तक 2089 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी बाजार कीमत लगभग 4.2 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह उपलब्धि पुलिस की तकनीकी दक्षता और जनता के प्रति जिम्मेदारी को दिखाती है। एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने कहा कि ऐसे अभियानों से जनता का पुलिस पर भरोसा बढ़ता है और पुलिस कर्मियों का मनोबल भी ऊंचा होता है। मोबाइल पाकर कई लोगों ने कहा कि बरेली पुलिस की ये कोशिश वाकई काबिल-ए-तारीफ है, जिससे लोगों में पुलिस पर भरोसा और मजबूत हुआ है।
