बरेली पुलिस का टेक्नोलॉजी कारनामा: 50 लाख के 257 मोबाइल फोन बरामद, एसपी ट्रैफिक ने असली मालिकों को लौटाए

बरेली पुलिस ने साल 2025 में अब तक 2089 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी बाजार कीमत लगभग 4.2 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह उपलब्धि पुलिस की तकनीकी दक्षता और जनता के प्रति जिम्मेदारी को दिखाती है। एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने कहा कि ऐसे अभियानों से जनता का पुलिस पर भरोसा बढ़ता है और पुलिस कर्मियों का मनोबल भी ऊंचा होता है। मोबाइल पाकर कई लोगों ने कहा कि बरेली पुलिस की ये कोशिश वाकई काबिल-ए-तारीफ है, जिससे लोगों में पुलिस पर भरोसा और मजबूत हुआ है।