राष्ट्रीय और अखिल भारतीय मंच पर बरेली पुलिस की वंदना का शानदार प्रदर्शन, जीते दो स्वर्ण और एक रजत पदक

20 से 24 सितंबर को करनाल (हरियाणा) में संपन्न 74वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर-2025-26 में वंदना ने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच रजत पदक अपने नाम किया। इस सफलता ने पुलिस बल की खेल क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से स्थापित किया। मंगलवार को एसएसपी अनुराग आर्य और एसपी साउथ अशिका वर्मा ने वंदना कुमारी को उनके पदक पहनाकर सम्मानित किया। अधिकारियों ने उनकी उपलब्धियों पर बधाई देते हुए कहा कि वंदना जैसे कर्मी पुलिस में नई ऊर्जा भरते हैं।