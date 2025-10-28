Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

राष्ट्रीय और अखिल भारतीय मंच पर बरेली पुलिस की वंदना का शानदार प्रदर्शन, जीते दो स्वर्ण और एक रजत पदक

बरेली पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल वंदना कुमारी ने अपनी खेल प्रतिभा से पुलिस विभाग का नाम रौशन कर दिया है। यूपी-112 पर तैनात वंदना ने राष्ट्रीय और अखिल भारतीय स्तर की आर्म रेसलिंग प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण और एक रजत पदक अपने नाम किया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 28, 2025

बरेली। बरेली पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल वंदना कुमारी ने अपनी खेल प्रतिभा से पुलिस विभाग का नाम रौशन कर दिया है। यूपी-112 पर तैनात वंदना ने राष्ट्रीय और अखिल भारतीय स्तर की आर्म रेसलिंग प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण और एक रजत पदक अपने नाम किया।

47वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप-2025, जो 29 से 31 अगस्त तक लुधियाना (पंजाब) में हुई, में वंदना कुमारी ने महिला 70 किलोग्राम वर्ग में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों स्पर्धाओं में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। उनके इस प्रदर्शन ने न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि की नई मिसाल पेश की, बल्कि महिला सशक्तिकरण का प्रेरक उदाहरण भी बनकर उभरी।

20 से 24 सितंबर को करनाल (हरियाणा) में संपन्न 74वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर-2025-26 में वंदना ने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच रजत पदक अपने नाम किया। इस सफलता ने पुलिस बल की खेल क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से स्थापित किया। मंगलवार को एसएसपी अनुराग आर्य और एसपी साउथ अशिका वर्मा ने वंदना कुमारी को उनके पदक पहनाकर सम्मानित किया। अधिकारियों ने उनकी उपलब्धियों पर बधाई देते हुए कहा कि वंदना जैसे कर्मी पुलिस में नई ऊर्जा भरते हैं।

एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा वंदना की यह सफलता बरेली पुलिस के लिए गर्व की बात है। वे ड्यूटी में भी सजग हैं और खेल के मैदान में भी विभाग का नाम ऊंचा कर रही हैं। एसपी साउथ अशिका वर्मा ने कहा महिला शक्ति का यह प्रदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा है। वंदना जैसी महिलाएं पुलिस बल में नई ऊर्जा और उत्साह लाती हैं।

वंदना की यह उपलब्धि साबित करती है कि कर्तव्य और खेल प्रतिभा दोनों को संतुलित कर सफलता हासिल की जा सकती है। बरेली पुलिस विभाग अन्य कर्मियों को भी खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता रहा है ताकि मजबूत और सशक्त पुलिस बल तैयार किया जा सके। बरेली पुलिस परिवार वंदना कुमारी को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 04:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / राष्ट्रीय और अखिल भारतीय मंच पर बरेली पुलिस की वंदना का शानदार प्रदर्शन, जीते दो स्वर्ण और एक रजत पदक

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली बवाल: नफरती मौलाना तौकीर की हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ी, फतेहगढ़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

बरेली

रुहेलखंड विश्वविद्यालय में भाजपा का युवा सम्मेलन, प्रदेश अध्यक्ष ने भरी हुंकार, बोले— अब युवा नौकरी नहीं, नौकरी देने वाले बन रहे

बरेली

नगर निगम कर्मचारी की बहन लापता, मुरादाबाद के मुस्लिम युवक पर गंभीर आरोप, जाने पूरा मामला

बरेली

वकील आत्महत्याकांड: बेवफाई बर्दाश्त न कर सका कमल… पत्नी-प्रेमी समेत चार पर एफआईआर, जांच में जुटी पुलिस

बरेली

होटल बने ‘बारूद के ढेर’ बिना एनओसी चल रहे रेस्टोरेंट, बेसमेंट में गैस सिलेंडर, छतों पर हुक्का बार, सीएफओ बोले होंगे सील

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.