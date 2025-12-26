मौलाना तौकीर रजा समेत 38 दंगाइयों पर कसा शिकंजा, क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में दाखिल की 10वीं चार्जशीट

बरेली। शहर को दहला देने वाले 26 सितंबर के उपद्रव मामले में अब कानून का डंडा पूरी ताकत से चला है। क्राइम ब्रांच ने दंगे की साजिश और हिंसा के एक और बड़े खुलासे के साथ कोर्ट में 10वीं चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस बार भी आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत 38 लोगों को आरोपी बनाया गया है। हालांकि पुलिस साफ कर चुकी है कि यह कार्रवाई अभी अधूरी है पहचान के बाद सभी मुकदमों में पार्ट चार्जशीट भी दाखिल होंगी।
26 सितंबर को कानपुर के आई लव मुहम्मद पोस्टर की आड़ में ऐसा बवाल खड़ा किया गया, जिसने पूरे बरेली को हिंसा की आग में झोंक दिया। इस्लामियां ग्राउंड में बिना अनुमति घुसने से रोके जाने पर उन्मादी भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस पर पथराव, फायरिंग और पेट्रोल बम तक फेंके गए। उपद्रवियों की हिंसा के सामने पुलिस को मजबूरी में लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसके बावजूद दंगाइयों का कहर नहीं थमा, पुलिसकर्मियों से वायरलेस सेट, एंटी राइट गन लूट ली गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे।
घटना के बाद पुलिस ने अपनी ओर से पांच थानों में कुल 10 मुकदमे दर्ज कराए। कोतवाली में पांच, बारादरी में दो और प्रेमनगर, किला व कैंट थाने में एक-एक मुकदमा लिखा गया। इनमें हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप वाले कोतवाली और बारादरी के दो प्रमुख मुकदमे क्राइम ब्रांच को सौंपे गए। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर संजय धीर ने गहन विवेचना के बाद बारादरी थाने के मामले में चार्जशीट दाखिल की। इस मुकदमे को थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने दर्ज कराया था, जिसमें 28 नामजद और करीब 250 अज्ञात उपद्रवियों को आरोपी बनाया गया था। विवेचना के दौरान कई चेहरे बेनकाब हुए और अब 38 आरोपियों पर चार्जशीट ठोक दी गई है।
चार्जशीट में आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के साथ मुहम्मद आजम, फरहत खान, मोईन खान, उमेद, मुस्तकीम, अरवाज, नाजिम रजा खां, मोहसिन, शाकिब, रफीक, जैनुल, तौहीद, फैसल, मोबीन, सुभान, ताजिम, अर्शद, शमशाद, इदरीश, इकबाल, शान उर्फ अब्दुल रहमान, मुहम्मद नदीम, रिजवान, अमान, नदीम, अफजाल बेग, डॉ. नफीस, फरहान रजा खां, मुनीर इदरीशी, सफीले अहमद, आरिफ, अनीस सकलैनी, मोइन सिद्दीकी, फैजुल नवी, कलीम खां, मोबीन और एक बाल अपचारी शामिल हैं।
एसएसपी अनुराग आर्य ने दो टूक कहा है कि कोतवाली और बारादरी के दोनों प्रमुख मुकदमों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। दंगे की साजिश रचने और पुलिस पर हमला करने वालों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा।
