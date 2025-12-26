मौलाना तौकीर रजा समेत 38 दंगाइयों पर कसा शिकंजा, क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में दाखिल की 10वीं चार्जशीट

घटना के बाद पुलिस ने अपनी ओर से पांच थानों में कुल 10 मुकदमे दर्ज कराए। कोतवाली में पांच, बारादरी में दो और प्रेमनगर, किला व कैंट थाने में एक-एक मुकदमा लिखा गया। इनमें हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप वाले कोतवाली और बारादरी के दो प्रमुख मुकदमे क्राइम ब्रांच को सौंपे गए। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर संजय धीर ने गहन विवेचना के बाद बारादरी थाने के मामले में चार्जशीट दाखिल की। इस मुकदमे को थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने दर्ज कराया था, जिसमें 28 नामजद और करीब 250 अज्ञात उपद्रवियों को आरोपी बनाया गया था। विवेचना के दौरान कई चेहरे बेनकाब हुए और अब 38 आरोपियों पर चार्जशीट ठोक दी गई है।