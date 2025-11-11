Patrika LogoSwitch to English

बरेली

जन शिकायतों के निस्तारण में बरेली रेंज प्रदेश में नंबर वन, जिलों में पीलीभीत अव्वल, 70 थानों ने किया टॉप

जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर अक्टूबर–2025 में जारी IGRS रैंकिंग में बरेली परिक्षेत्र ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। शिकायतों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निपटाने के आधार पर यह रैंकिंग तय की गई।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 11, 2025

बरेली। जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर अक्टूबर–2025 में जारी IGRS रैंकिंग में बरेली परिक्षेत्र ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। शिकायतों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निपटाने के आधार पर यह रैंकिंग तय की गई।

परिक्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन पीलीभीत ने किया, जबकि बदायूँ 34वें, शाहजहांपुर 39वें और बरेली 65वें स्थान पर रहा। यही नहीं, परिक्षेत्र के करीब 70 से ज्यादा थानों ने संयुक्त रूप से शानदार प्रदर्शन कर शीर्ष स्थान पाया।

बरेली जिले के सुभाषनगर, फतेहगंज पश्चिमी, किला, शेरगढ़, सीबीगंज, विशारतगंज, शाही, बारादरी, इज्जतनगर, देवरनिया, भुता, भोजीपुरा, नवाबगंज, आंवला, भमोरा, शीशगढ़, प्रेमनगर, सिरौली, कैंट और फतेहगंज पूर्वी थाने शिकायत निस्तारण में आगे रहे।

बदायूँ जिले के कुवरगांव, महिला थाना, बिनावर, जरीफनगर, अलापुर, सहसवान, फैजगंज बेहटा, इस्लामनगर, वजीरगंज, दातागंज, मुजरिया, बिसौली, उझानी, कादरचौक, उघैती, उसैहत, मुसाझाग, हजरतपुर, कोतवाली और सिविल लाइंस थाने भी उत्कृष्ट श्रेणी में शामिल रहे।

इसी तरह, पीलीभीत के महिला थाना, माधोटांडा, बरखेड़ा, करेली, कोतवाली, हजारा, सेहरामऊ उत्तरी, देयोरिया कलां, घुंघचाई, न्यूरिया, पूरनपुर, गजरौला, बीसलपुर, सुनगढ़ी, अमरिया, बिलसंड़ा और शाहजहांपुर के महिला थाना, रामचंद्र मिशन, सिंधौली, कोतवाली, बंडा, जलालाबाद, कलान, सेहरामऊ दक्षिणी, मदनापुर, मिर्जापुर, सदर बाजार, पुवायां, गढ़िया रंगीन, तिलहर, कटरा और खुदागंज थाने भी टॉप लिस्ट में रहे।

IGRS प्रणाली में बेहतरीन काम करने पर परिक्षेत्र कार्यालय के उपनिरीक्षक शालू, कंप्यूटर ऑपरेटर अमरेन्द्र कुमार और आरक्षी सलिल सक्सेना को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, जिन थानों और जनपदों का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा, उनकी समीक्षा कर आगे सुधार की तैयारी की जा रही है।

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

11 Nov 2025 05:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / जन शिकायतों के निस्तारण में बरेली रेंज प्रदेश में नंबर वन, जिलों में पीलीभीत अव्वल, 70 थानों ने किया टॉप

