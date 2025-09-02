जयकारों से गूंजा बरेली, भक्ति और उत्साह के बीच रामगंगा में गणपति बप्पा का धूमधाम से हुआ विसर्जन

कई श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने अपनी-अपनी मन्नतों के अनुसार चार दिन तक गणपति बप्पा की सेवा कर विधिवत पूजा-अर्चना की और उसके बाद प्रतिमा का विसर्जन किया। भक्ति, उत्साह और आस्था से सराबोर इस आयोजन में जगह-जगह भक्तों ने गणपति बप्पा को विदाई दी और अगली बार जल्दी आने की प्रार्थना की।