जयकारों से गूंजा बरेली, भक्ति और उत्साह के बीच रामगंगा में गणपति बप्पा का धूमधाम से हुआ विसर्जन

बरेली। गणेश चतुर्थी पर निकली विसर्जन यात्रा ने पूरे शहर का माहौल भक्तिमय कर दिया। मंगलवार को "जय गणेश देवा", "गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया" के जयकारों से गलियां, चौक और सड़कों पर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था।
शहर की विभिन्न समितियों की ओर से गणेश प्रतिमाओं का भव्य शोभायात्रा के जरिए रामगंगा नदी पर विसर्जन किया गया। घरों, पंडालों और मोहल्लों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं को ट्रैक्टर, ट्रक और मैजिक वाहनों से नगर पंचायत द्वारा बनाए गए विसर्जन स्थलों तक ले जाया गया।
रामगंगा के घाटों पर शहर के साथ-साथ देहात क्षेत्रों और सैन्य क्वॉर्टर से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। सैकड़ों की भीड़ भक्ति गीतों पर झूमती-नाचती रही। रंग-गुलाल उड़ाते हुए भक्तों ने एक-दूसरे को रंगों से सराबोर किया और फिर मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा का पूजन कर विसर्जन किया।
कई श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने अपनी-अपनी मन्नतों के अनुसार चार दिन तक गणपति बप्पा की सेवा कर विधिवत पूजा-अर्चना की और उसके बाद प्रतिमा का विसर्जन किया। भक्ति, उत्साह और आस्था से सराबोर इस आयोजन में जगह-जगह भक्तों ने गणपति बप्पा को विदाई दी और अगली बार जल्दी आने की प्रार्थना की।