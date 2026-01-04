बरेली बवाल : गवाह को मारने की सुपारी का खुलासा, 24 घंटे में सुपारी किलर गिरफ्तार, पीलीभीत का गैंगस्टर निकला शूटर, रुपए भी बरामद

कुछ दिन बाद फिरदौस को जानकारी मिली कि उनकी हत्या की सुपारी पीलीभीत के कुख्यात बदमाश फुरकान को 5 लाख रुपये में दे दी गई है। इसके बाद अनजान नंबरों से कॉल आने लगे। पूरा परिवार दहशत में आ गया और आखिरकार पुलिस से गुहार लगाई गई। मामला दर्ज होते ही बारादरी पुलिस हरकत में आई और शनिवार की देर रात नकटिया इलाके से आरोपी फुरकान को गिरफ्तार कर लिया। वह कैंट क्षेत्र में किराए के कमरे में रहकर मारिया फ्रोजन मीट फैक्ट्री के पास चाय का खोखा चलाता था और वहीं से गवाह की रेकी कर रहा था। पुलिस ने पत्नी की मौजूदगी में कमरे की तलाशी ली तो एक थैले से तमंचा, दो जिंदा कारतूस और नकदी बरामद हुई।