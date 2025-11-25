Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली बवाल: मौलाना तौकीर की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी, 9 दिसंबर तक जेल में रहेगा, जाने

उपद्रव के आरोपित मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अदालत ने मंगलवार को उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाने का आदेश दिया है। अब मौलाना 9 दिसंबर तक फतेहगढ़ जेल में ही बंद रहेंगे। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी तय की गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 25, 2025

बरेली। उपद्रव के आरोपित मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अदालत ने मंगलवार को उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाने का आदेश दिया है। अब मौलाना 9 दिसंबर तक फतेहगढ़ जेल में ही बंद रहेंगे। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी तय की गई है। कई मुकदमों में अभी तक मौलाना को जमानत नहीं मिल सकी है। पुलिस ने कोर्ट में तर्क दिया कि आरोपित को रिहा किया गया तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है।

उपद्रव के बाद से लगातार गिरफ्त में

बताया गया कि 26 सितंबर को कानपुर के आई लव मुहम्मद पोस्टर विवाद की आड़ में मौलाना तौकीर रजा ने बवाल कराया था। उनके आवाह्न पर जुटी भीड़ ने शहर के कई इलाकों में उपद्रव किया। उपद्रवियों ने न सिर्फ पथराव और फायरिंग की, बल्कि कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की थी। पुलिस पर हमला करते हुए आरोपी कई उपकरण लूटकर ले गए थे, जिन्हें बाद में गिरफ्तारियों के दौरान बरामद किया गया।

पांच थानों में 10 मुकदमे

घटना के बाद पुलिस ने कोतवाली, बारादरी, किला, कैंट और प्रेमनगर थानों में कुल 10 मुकदमे दर्ज किए थे। इनमें से सात मामलों में मौलाना तौकीर का नाम शुरू से दर्ज है, जबकि बाकी तीन में विवेचना के दौरान उनका नाम सामने आया। उपद्रव के अगले ही दिन, 27 सितंबर को पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर फतेहगढ़ जेल भेज दिया था।

92 आरोपी जेल भेजे, रिमांड भी मंजूर

पुलिस अब तक 92 आरोपितों को जेल भेज चुकी है। वहीं, 17 नवंबर को मौलाना की रिमांड को भी कोर्ट ने स्वीकार किया था। मंगलवार को ऑनलाइन पेशी के बाद अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने पर मुहर लगा दी। अब मौलाना रजा की जेल से रिहाई पर फैसला 9 दिसंबर की सुनवाई पर निर्भर करेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 08:51 pm

Published on:

25 Nov 2025 08:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली बवाल: मौलाना तौकीर की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी, 9 दिसंबर तक जेल में रहेगा, जाने

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एक प्लाट, चार रजिस्ट्री, करोड़ों का खेल! महिला सिपाही से हड़पे गए रुपये, एसएसपी ने गिरोह पर कसा शिकंजा

बरेली

ड्रग विभाग: गुनहगारों पर करम और कुछ पे सितम, ये जुर्म न कर, आगरा की एफआईआर में नाम, बरेली में कार्रवाई नहीं…

बरेली

जनता की सेवा में बेमिसाल योगदान, 10 चौकी प्रभारी हुए सम्मानित, एसएसपी ने दिया नकद पुरस्कार

बरेली

जॉर्जिया में बरेली के एमबीबीएस छात्र की पहाड़ी से गिरकर मौत, परिजन बेहाल, बोले- भारत भेजा जाए शव

बरेली

कचहरी में घमासान! वकीलों का सड़क पर हल्ला-बोल, चौकी चौराहे पर चक्का जाम… कलेक्ट्रेट तक गूंजा विरोध

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.