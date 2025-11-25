बरेली बवाल: मौलाना तौकीर की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी, 9 दिसंबर तक जेल में रहेगा, जाने

बरेली। उपद्रव के आरोपित मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अदालत ने मंगलवार को उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाने का आदेश दिया है। अब मौलाना 9 दिसंबर तक फतेहगढ़ जेल में ही बंद रहेंगे। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी तय की गई है। कई मुकदमों में अभी तक मौलाना को जमानत नहीं मिल सकी है। पुलिस ने कोर्ट में तर्क दिया कि आरोपित को रिहा किया गया तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है।