यूपीकॉन-2025 में बरेली की धाक! डिप्टी सीएमओ डॉ. लईक को बड़ा सम्मान, आईएमए बरेली ने भी झटके कई खिताब

बरेली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) उत्तर प्रदेश के वार्षिक राज्य सम्मेलन यूपीकॉन-2025 में इस बार बरेली ने जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। जिला अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉ. लईक अहमद को मुख्य मंच पर डॉ. नैम हमीद फॉस्टरिंग फ्रैटरनिटी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। सम्मान ग्रहण करते ही सभागार तालियों से गूंज उठा।
सम्मेलन के चेयरमैन डॉ. रवीश अग्रवाल और सचिव डॉ. विमल भारद्वाज को भी सफल आयोजन के लिए मंच से शुभकामनाएँ और बधाइयाँ दी गईं। सम्मेलन में आईएमए बरेली शाखा ने इस वर्ष शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ शाखा का पुरस्कार जीता। डॉ. आरके सिंह को बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ लोकल ब्रांच इन यूपी, बरेली को सबसे अधिक सदस्य वृद्धि का खिताब, डॉ. सुदीप सरन को साइंटिफिक गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य, डॉ. लईक अहमद अंसारी को सामुदायिक सेवा में बेहतरीन योगदान के लिए सम्मान मिला। इन उपलब्धियों ने बरेली को प्रदेशभर में शीर्ष पर पहुंचा दिया।
अवॉर्ड लेते हुए डॉ. लईक ने कहा कि यह सम्मान बरेली के सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की मेहनत का परिणाम है। पिछले वर्ष मरीजों की सेवा, जनजागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लगातार काम किया गया, जिसका यह बड़ा फल मिला है।
शाम के कार्यक्रम में आईएमए की नई प्रदेश कार्यकारिणी ने पदभार ग्रहण किया। यूपी आईएमए अध्यक्ष डॉ. पीके श्रीवास्तव ने डॉ. राजीव गोयल को अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा। संरक्षक डॉ. शरद अग्रवाल ने पूरी टीम को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में आईएमए की स्मारिका का विमोचन भी किया गया। सुबह के सत्र में मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के विशेषज्ञ डॉ. कार्तिक भार्गव और डॉ. अमित मिस्त्री ने व्याख्यान दिया।
सम्मेलन में बरेली के कई चिकित्सकों की सक्रिय भूमिका रही। डॉ. सुदीप सरन, डॉ. विमल भारद्वाज, डॉ. रवि मेहरा, डॉ. अंशु अग्रवाल, डॉ. अतुल श्रीवास्तव, डॉ. पुनीत सोंधी, डॉ. रितु राजीव, डॉ. शालिनी माहेश्वरी सहित कई वरिष्ठ डॉक्टर पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। डिप्टी सीएमओ डॉ. लईक अहमद अंसारी पूरे सम्मेलन में केंद्र बिंदु बने रहे।
सम्मान की घोषणाओं के बाद सोशल मीडिया पर डॉक्टरों और शहरवासियों ने बड़ी संख्या में शुभकामनाएँ दीं और बरेली की इस उपलब्धि पर गर्व जाहिर किया। यूपीकॉन-2025 में बरेली ने साबित कर दिया कि मेहनत, एकजुटता और सेवा जज़्बा हो तो हर मंच पर जीत सुनिश्चित है।
