यूपीकॉन-2025 में बरेली की धाक! डिप्टी सीएमओ डॉ. लईक को बड़ा सम्मान, आईएमए बरेली ने भी झटके कई खिताब

सम्मेलन के चेयरमैन डॉ. रवीश अग्रवाल और सचिव डॉ. विमल भारद्वाज को भी सफल आयोजन के लिए मंच से शुभकामनाएँ और बधाइयाँ दी गईं। सम्मेलन में आईएमए बरेली शाखा ने इस वर्ष शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ शाखा का पुरस्कार जीता। डॉ. आरके सिंह को बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ लोकल ब्रांच इन यूपी, बरेली को सबसे अधिक सदस्य वृद्धि का खिताब, डॉ. सुदीप सरन को साइंटिफिक गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य, डॉ. लईक अहमद अंसारी को सामुदायिक सेवा में बेहतरीन योगदान के लिए सम्मान मिला। इन उपलब्धियों ने बरेली को प्रदेशभर में शीर्ष पर पहुंचा दिया।