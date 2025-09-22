Patrika LogoSwitch to English

बरेली

हवालात से लंगड़ाते हुए बाहर आया आरोपी! बोला- गलती हो गई साहब, नरसंहार करने की दी थी धमकी

Bareilly News: बरेली के फरीदपुर में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाने में हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए उसने कहा- "गलती हो गई, अब भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा।"

बरेली

Mohd Danish

Sep 22, 2025

हवालात से लंगड़ाते हुए बाहर आया आरोपी! Image Source - 'X'

Social media threat in Bareilly: बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले आरोपी समीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले वह थाने में लंगड़ाते हुए माफी मांगता नजर आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी हाथ जोड़कर कहता है - "साहब, गलती हो गई है। माफ कर दो। अब भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा।"

पुलिस के अनुसार, आरोपी समीर ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने गलती की है। उसने कहा कि वह भविष्य में इस तरह की भड़काऊ पोस्ट नहीं डालेगा और किसी को गलत राय देने का प्रयास नहीं करेगा। पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपी ने थाने में स्पष्ट तौर पर अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी।

सोशल मीडिया पर दी गई थी धमकी

इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि समीर नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह कह रहा था- "सिर्फ 15 मिनट पुलिस को हटा दो, फिर हम दिखा देंगे कि किसमें कितनी हिम्मत है और कितना दम है।" इस वीडियो की शिकायत प्रभात सिंह भदौरिया ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पुलिस से की थी। आरोपी पर नरसंहार की धमकी देने और पाकिस्तान प्रेम दिखाने का आरोप लगाया गया।

पुलिस की सख्त कार्रवाई

जांच के दौरान फरीदपुर थाने के दरोगा जसवीर सिंह ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी। शनिवार रात पुलिस टीम ने समीर के घर पर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

22 Sept 2025 09:27 am

