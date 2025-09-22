हवालात से लंगड़ाते हुए बाहर आया आरोपी! बोला- गलती हो गई साहब, नरसंहार करने की दी थी धमकी

Social media threat in Bareilly: बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले आरोपी समीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले वह थाने में लंगड़ाते हुए माफी मांगता नजर आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी हाथ जोड़कर कहता है - "साहब, गलती हो गई है। माफ कर दो। अब भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा।"
पुलिस के अनुसार, आरोपी समीर ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने गलती की है। उसने कहा कि वह भविष्य में इस तरह की भड़काऊ पोस्ट नहीं डालेगा और किसी को गलत राय देने का प्रयास नहीं करेगा। पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपी ने थाने में स्पष्ट तौर पर अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी।
इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि समीर नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह कह रहा था- "सिर्फ 15 मिनट पुलिस को हटा दो, फिर हम दिखा देंगे कि किसमें कितनी हिम्मत है और कितना दम है।" इस वीडियो की शिकायत प्रभात सिंह भदौरिया ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पुलिस से की थी। आरोपी पर नरसंहार की धमकी देने और पाकिस्तान प्रेम दिखाने का आरोप लगाया गया।
जांच के दौरान फरीदपुर थाने के दरोगा जसवीर सिंह ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी। शनिवार रात पुलिस टीम ने समीर के घर पर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।