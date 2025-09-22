हवालात से लंगड़ाते हुए बाहर आया आरोपी! बोला- गलती हो गई साहब, नरसंहार करने की दी थी धमकी

Social media threat in Bareilly: बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले आरोपी समीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले वह थाने में लंगड़ाते हुए माफी मांगता नजर आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी हाथ जोड़कर कहता है - "साहब, गलती हो गई है। माफ कर दो। अब भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा।"