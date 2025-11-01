बरेली बवाल: आईएमसी या मौलाना से नहीं है संबंध, मजदूरी से चलाता है घर, पत्नी ने एसएसपी से मांगा इंसाफ, जाने क्या है मामला

बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के फरीदाबाद चौधरी निवासी फरजाना ने अपने पति शफी अहमद के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को एसएसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई। फरजाना ने अधिकारियों को पत्र सौंपकर बताया कि पुलिस उनके घर पहुंची और कहा कि जांच में उनके पति का नाम 26 सितंबर को हुए बवाल में सामने आया है।
फरजाना ने बताया कि उनका पति दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और पूरे परिवार का पालन-पोषण वही करते हैं। उनका आईएमसी पार्टी या मौलाना तौकीर रजा की किसी बैठक या बवाल से कोई लेना-देना नहीं है। फरजाना ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों से पुरानी रंजिश और निजी रंजिश के चलते उनके पति का नाम केस में गलत तरीके से जोड़ा गया है।
उन्होंने कहा हमारा परिवार पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। मेरे पति के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर होने से न सिर्फ उनके जीवन को खतरा होगा, बल्कि पूरा परिवार आर्थिक और मानसिक संकट में पड़ जाएगा। फरजाना ने एसएसपी अनुराग आर्य से मांग की है कि उनके पति के मोबाइल फोन की लोकेशन की जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आए और बेगुनाह को राहत मिल सके।
फरजाना ने अधिकारियों से निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई की अपील करते हुए कहा कि उन्हें भरोसा है कि प्रशासन उनकी आवाज सुनेगा और उनके पति को झूठे आरोपों से बचाएगा। वहीं इस मामले में पुलिस ने फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।
