बरेली बवाल: आईएमसी या मौलाना से नहीं है संबंध, मजदूरी से चलाता है घर, पत्नी ने एसएसपी से मांगा इंसाफ, जाने क्या है मामला

उन्होंने कहा हमारा परिवार पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। मेरे पति के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर होने से न सिर्फ उनके जीवन को खतरा होगा, बल्कि पूरा परिवार आर्थिक और मानसिक संकट में पड़ जाएगा। फरजाना ने एसएसपी अनुराग आर्य से मांग की है कि उनके पति के मोबाइल फोन की लोकेशन की जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आए और बेगुनाह को राहत मिल सके।