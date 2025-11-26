बरेली में ऐसा बनेगा सेंट्रल पार्क, जिसके म्यूजिकल फाउंटेन व लेजर शो में गूंजेंगे गीता के श्लोक और रामायण की चौपाइयां

बरेली। ग्रेटर बरेली को योगी सरकार एक बड़ी सांस्कृतिक और आधुनिक सौगात देने जा रही है। बरेली विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी रामायण वाटिका परियोजना में भगवान श्रीराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। रामायण वाटिका का लोकार्पण और ग्रेटर बरेली सेंट्रल पार्क का शिलान्यास करवाने की तैयारी अंतिम चरण में है। बीडीए ने ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के बीच लगभग 98,480 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आधुनिक सुविधाओं से लैस सेंट्रल पार्क विकसित करने की योजना तैयार की है। बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ए. मनिकंडन के नेतृत्व में परियोजना के लेआउट, फाउंटेन जोन, लेजर शो सिस्टम, पौधरोपण योजना और प्रवेश-निकास डिज़ाइन का फाइनल निरीक्षण किया गया।