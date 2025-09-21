बरेली को जल्द मिलेगा मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, जनता का आधुनिक सुविधाओं के साथ होगा निशुल्क इलाज

बरेली। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने बरेली को जल्द ही मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल देने का ऐलान किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रविवार को कहा कि तीन सौ बेड के तैयार अस्पताल को अब उच्चीकृत किया जाएगा। इसकी फाइल प्रक्रिया अंतिम चरण में है और कुछ ही दिनों में बरेली के लोगों को अत्याधुनिक और निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी।