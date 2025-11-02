गिनीज रिकॉर्ड की ओर बरेली का आदित्य… 32 घंटे पूरे, नौ दिन बिना भोजन 220 घंटे जारी रहेगी पढ़ाई

बरेली। सीबीगंज के खलीलपुर रोड के रहने वाले आदित्य शंकर गंगवार ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए अनोखी चुनौती शुरू कर दी है। शनिवार को सुबह मंदिर में भगवान शंकर की पूजा-अर्चना और माता-पिता से आशीर्वाद लेने के बाद आदित्य ने 9:30 बजे 220 घंटे लगातार बोलकर पढ़ने की शुरूआत की। खबर लिखे जाने तक वह लगातार 32 घंटे पढ़ चुके हैं।
अब तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 215 घंटे पढ़ने का रिकॉर्ड नाइजीरिया के एक युवक के नाम था। आदित्य इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बिना सोए लगातार पढ़ेंगे और हर घंटे के बाद केवल पांच मिनट का छोटा ब्रेक लेंगे। इस दौरान उन्हें पानी, जूस, चाय और कॉफी लेने की अनुमति होगी, लेकिन भोजन नहीं मिलेगा।
आदित्य के पिता शंकर लाल गंगवार ने बताया कि आदित्य समाज सेवा के साथ एमएड की पढ़ाई कर रहे हैं और लंबे समय से विश्व रिकॉर्ड बनाने का सपना संजोए थे। आठ माह पहले उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को मेल भेजकर अनुमति मांगी थी, जो लंबे इंतजार के बाद मुख्यालय से मिली।
रिकॉर्ड की निगरानी के लिए 24 लोगों की टीम बनाई गई है, जो अलग-अलग शिफ्टों में उनकी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा 24 घंटे कई कैमरे उनकी हर गतिविधि रिकॉर्ड कर रहे हैं। समाजसेवी सर्वेश सिंह और पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, बरेली के महामंत्री अनुज गुप्ता और विनीत गुप्ता ने आदित्य को इस चुनौती के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
