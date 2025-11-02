गिनीज रिकॉर्ड की ओर बरेली का आदित्य… 32 घंटे पूरे, नौ दिन बिना भोजन 220 घंटे जारी रहेगी पढ़ाई

बरेली। सीबीगंज के खलीलपुर रोड के रहने वाले आदित्य शंकर गंगवार ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए अनोखी चुनौती शुरू कर दी है। शनिवार को सुबह मंदिर में भगवान शंकर की पूजा-अर्चना और माता-पिता से आशीर्वाद लेने के बाद आदित्य ने 9:30 बजे 220 घंटे लगातार बोलकर पढ़ने की शुरूआत की। खबर लिखे जाने तक वह लगातार 32 घंटे पढ़ चुके हैं।