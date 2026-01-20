प्रधानमंत्री पुरस्कार की दौड़ में बरेली का बिगुल, 513 जिलों को पछाड़कर टॉप-40 में नाथनगरी की धमाकेदार एंट्री

बरेली का चयन महज आंकड़ों के खेल पर नहीं, बल्कि धरातल पर दिखे ठोस बदलावों के आधार पर हुआ है। हर घर जल योजना से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण-शहरी), आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी 11 प्रमुख योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन ने जिले की तस्वीर बदल दी। पेयजल, पक्का आवास, स्वास्थ्य सुरक्षा, महिला-बाल कल्याण, स्ट्रीट वेंडरों का पुनर्वास, कारीगरों को संबल, किसानों को क्रेडिट और स्वच्छ ऊर्जा हर सेक्टर में संतुलित और तेज विकास ने बरेली को बाकी जिलों से आगे खड़ा कर दिया।