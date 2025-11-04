सीबीगंज में कॉलोनाइजरों पर कहर बनकर टूटा बीडीए का बुलडोजर, 18 बीघा में बन रही अवैध कॉलोनी जमींदोज

सहायक अभियंता धर्मवीर, अवर अभियंता संदीप कुमार और प्रवर्तन दल की टीम ने भारी मशीनों की मदद से कॉलोनी की सड़कों और बाउंड्रीवॉल को ध्वस्त कर दिया। टीम की मौजूदगी में पूरी कार्यवाही शांतिपूर्वक संपन्न हुई, हालांकि कुछ लोगों ने मौके पर विरोध करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने संभाल लिया। बीडीए अधिकारियों ने बताया कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग पूरी तरह अवैध है। ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।