सीबीगंज में कॉलोनाइजरों पर कहर बनकर टूटा बीडीए का बुलडोजर, 18 बीघा में बन रही अवैध कॉलोनी जमींदोज

बरेली। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बीडीए की सख्ती लगातार जारी है। मंगलवार को बीडीए की प्रवर्तन टीम ने सीबीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बंडिया में करीब 18 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कॉलोनाइजर भाग खड़े हुए।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए मनिकंडन ने बताया कि किस्मत अली और साबिर अली नामक दो व्यक्तियों ने बिना बीडीए की स्वीकृति के खेत की जमीन पर प्लॉटिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने सड़कों की कटिंग, बाउंड्रीवॉल निर्माण और भूखंडों का चिन्हांकन कर कॉलोनी को बसाने की पूरी तैयारी कर ली थी। कॉलोनी में प्लॉट बेचने की भी कोशिश की जा रही थी। लेकिन जैसे ही बीडीए को इसकी भनक लगी, प्रवर्तन टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी।
सहायक अभियंता धर्मवीर, अवर अभियंता संदीप कुमार और प्रवर्तन दल की टीम ने भारी मशीनों की मदद से कॉलोनी की सड़कों और बाउंड्रीवॉल को ध्वस्त कर दिया। टीम की मौजूदगी में पूरी कार्यवाही शांतिपूर्वक संपन्न हुई, हालांकि कुछ लोगों ने मौके पर विरोध करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने संभाल लिया। बीडीए अधिकारियों ने बताया कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग पूरी तरह अवैध है। ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
