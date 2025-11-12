बीडीए के बुलडोज़र ने उड़ाई कॉलोनाइजरों की नींद! 28 बीघा में बन रहीं दो अवैध कॉलोनियां हुईं जमींदोज

बीडीए ने आम लोगों को चेतावनी दी है कि किसी भी भूखंड पर निर्माण या प्लाटिंग करने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति लेना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृति के की गई प्लाटिंग या भवन निर्माण पूरी तरह अवैध है और इसका ध्वस्तीकरण किया जा सकता है। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि भवन या भूखंड खरीदने से पहले स्वीकृति की पूरी जानकारी जरूर लें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।