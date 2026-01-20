अतीक अहमद की अवैध कॉलोनी पर चला बीडीए का बुलडोजर, बिना अनुमति 10 बीघा में हो रहा था विकास

बरेली। शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बीडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार को बीडीए की प्रवर्तन टीम ने थाना किला क्षेत्र के आनंद बिहार कॉलोनी के पीछे स्थित किला छावनी इलाके में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान मौके पर हड़कंप मच गया और निर्माण कार्य पूरी तरह रोक दिया गया।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन के अनुसार अतीक अहमद द्वारा लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में बिना किसी स्वीकृति के कॉलोनी विकसित की जा रही थी। जमीन पर प्लॉटों का चिन्हांकन कर लिया गया था और आंतरिक सड़कें, नालियां, साइट ऑफिस तथा बाउंड्रीवॉल का निर्माण भी कराया जा रहा था। यह पूरा विकास कार्य नियमों के विपरीत पाया गया, जिसके बाद प्राधिकरण ने कार्रवाई का फैसला लिया।
मंगलवार सुबह विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के निर्देश पर बीडीए की प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची। टीम के साथ सहायक अभियंता गजेन्द्र पाल शर्मा, अवर अभियंता सुरेन्द्र द्विवेदी समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेसीबी मशीनों से सड़क, नालियां, साइट ऑफिस और बाउंड्रीवॉल को ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होते ही इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
बीडीए अधिकारियों ने साफ कहा कि अवैध कॉलोनियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी कॉलोनी या प्लॉट को खरीदने से पहले उसकी वैधता की जांच जरूर कर लें। बिना स्वीकृति विकसित की गई कॉलोनियों में निवेश करने से लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध निर्माण और कॉलोनी विकास के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
