अतीक अहमद की अवैध कॉलोनी पर चला बीडीए का बुलडोजर, बिना अनुमति 10 बीघा में हो रहा था विकास

बीडीए अधिकारियों ने साफ कहा कि अवैध कॉलोनियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी कॉलोनी या प्लॉट को खरीदने से पहले उसकी वैधता की जांच जरूर कर लें। बिना स्वीकृति विकसित की गई कॉलोनियों में निवेश करने से लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध निर्माण और कॉलोनी विकास के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।