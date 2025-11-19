यूपी के इस जिले में अवैध कालोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर, दो निर्माण भी हुए सील

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मणिकंदन ने बताया कि कैंट थाना क्षेत्र के मोहनपुर रोड, नकटिया में बिना स्वीकृति विकसित की जा रहीं चार कालोनियों पर प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर चलाया। पहला मामला सद्दाम का है, जिसने करीब 10 बीघा भूमि पर बिना अनुमति भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क, नाली और बाउंड्रीवाल बनाकर कॉलोनी विकसित की थी।

इसी तरह ओमपाल ने भी पास ही लगभग 10 बीघा क्षेत्र में अवैध तरीके से कॉलोनी खड़ी कर दी थी। बुद्धवा द्वारा करीब 3 बीघा, जबकि नूर हसन द्वारा लगभग 4 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी का विकास कार्य कराया जा रहा था। सभी स्थानों पर प्राधिकरण की टीम ने मौके पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।