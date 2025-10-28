बरेली में दो अवैध कालोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर, कॉलोनाइजरों में मचा हड़कंप, जानें किस पर हुई कार्रवाई

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन ने इस मौके पर आम जनता को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या समूह को भवन निर्माण या प्लाटिंग से पहले मानचित्र स्वीकृति लेना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति की गई गतिविधि पूरी तरह अवैध मानी जाएगी और इसका ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य आम जनता को भी जागरूक करना है ताकि लोग भविष्य में किसी कानूनी परेशानी में न फंसे। खरीदारों को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि भवन या भूखंड खरीदने से पहले इसकी मानचित्र स्वीकृति जरूर जांच लें।