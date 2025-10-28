बरेली में दो अवैध कालोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर, कॉलोनाइजरों में मचा हड़कंप, जानें किस पर हुई कार्रवाई

बरेली। बिथरी चैनपुर के ग्राम रामनगर गोटिया में मंगलवार को बीडीए की प्रवर्तन टीम ने दो अवैध कालोनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई उन लोगों के लिए चेतावनी की तरह है, जो बिना प्राधिकरण की मंजूरी के भूखंडों को चिन्हित कर, सड़कें और बाउंड्रीवाल बनाकर अवैध निर्माण में लगे रहते हैं।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए मनिकंडन ने बताया कि पहली कालोनी सोनू शर्मा और दूसरी कालोनी विपिन शर्मा द्वारा लगभग 4000-4000 वर्गमीटर क्षेत्र में विकसित की जा रही थी। इन कालोनियों में बिना किसी मानचित्र स्वीकृति के भूखंड चिन्हांकित किए गए थे और निर्माण कार्य भी शुरू किया गया था। बीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और तत्काल प्रभाव से दोनों कालोनियों को ध्वस्त कर दिया।
कार्यवाही की अगुवाई संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने की, जबकि अवर अभियंता सीताराम और पूरी प्रवर्तन टीम भी मौके पर मौजूद रही। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई इस बात का उदाहरण है कि किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन ने इस मौके पर आम जनता को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या समूह को भवन निर्माण या प्लाटिंग से पहले मानचित्र स्वीकृति लेना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति की गई गतिविधि पूरी तरह अवैध मानी जाएगी और इसका ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य आम जनता को भी जागरूक करना है ताकि लोग भविष्य में किसी कानूनी परेशानी में न फंसे। खरीदारों को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि भवन या भूखंड खरीदने से पहले इसकी मानचित्र स्वीकृति जरूर जांच लें।
